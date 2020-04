NASA entdeckt erdähnlichen Felsenplaneten

System beherbergt weitere Planeten

„Von all den falsch eingestuften Planeten, die wir gefunden haben, ist dieser besonders aufregend - nicht nur, weil er sich in der habitablen Zone befindet und so groß ist, wie die Erde, sondern auch, weil er mit seinen benachbarten Planeten interagieren könnte“, sagt Andrew Vanderburg, Mit-Autor der zugehörigen Studie. Gemeint ist der Planet Kepler-1649b, der wie unsere Venus deutlich näher um den Roten Zwerg kreist und daher als nicht bewohnbar eingestuft wird. Die Forscher vermuten dort noch einen dritten Planeten, konnten ihn aber bisher nicht entdecken.

Die Chance, dass viele solcher Exoplaneten in der Nähe von Roten Zwergen existieren, wird von den Forschern als hoch eingeschätzt. "Rote Zwerge sind fast überall in unserer Galaxie und in ihrer Nähe befinden sich diese kleinen, möglicherweise bewohnbaren und felsigen Planeten. Damit wächst die Chance, dass einer von ihnen sich nicht zu sehr von Erde unterscheidet", sagt Vanderburg.