Das sind die bizarrsten Objekte im Weltall

Sombrerogalaxie

Diese Spiralgalaxie ist eine der hellsten am Nachthimmel. Sie hat einen Durchmesser von 50.000 Lichtjahren und ist etwa ein Viertel so groß wie unser Mond. Ihren Namen erhielt sie, weil der Ring aus Staub, der sie umgibt, wie die Kante eines Sombreros geformt ist. Mit rund 2.000 Kugelsternhaufen beherbergt sie eine große Anzahl an Himmelskörpern.

Ihn ihrem Inneren befindet sich ein Schwarzes Loch mit der Masse einer Milliarde Sonnen. Es gibt elektromagnetische Strahlung ins All ab. Da sie sich aber mit einer Geschwindigkeit von 1.000 km/h von der Milchstraße wegbewegt, werden wir uns bald von ihr verabschieden müssen. In ein paar Tausend Jahren zumindest.