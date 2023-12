Video: Größtes Teleskop der Welt erhält seine ersten Spiegel

Der Bau des "Extremly Large Telescope" schreitet voran. Die Qualitätsanforderungen an die Spiegelsegmente sind extrem.

Jedes Spiegelelement ist 1,5 Meter groß und wiegt 250 Kilogramm . Produziert werden sie vom französischen Unternehmen Safran Reosc, das bereits an den Spiegeln des James Webb Teleskops gearbeitet hat.

Die ersten Segmente des Hauptspiegels befinden sich jedenfalls bereits am Weg nach Chile, wie das European Southern Observatory (ESO) bekannt gegeben hat. Der Hauptspiegel des Extremly Large Telescope (ELT) wird einen Durchmesser von 39 Metern erreichen und aus insgesamt 798 sechseckigen Spiegelelementen bestehen.

Das größte optische Teleskop der Welt wird derzeit in der chilenischen Wüste errichtet. Die massive 6.100 Tonnen schwere Stahlkuppel , die den riesigen Spiegel beherbergen wird, dürfte kurz vor ihrer Fertigstellung sein.

Extreme Anforderungen

Die Qualitätsanforderungen an die Spiegelsegmente sind enorm: "Die Oberflächenunregelmäßigkeiten des Spiegels liegen bei weniger als 10 Nanometern, was weniger als einem Tausendstel der Breite eines menschlichen Haares entspricht", schreibt das ESO in einer Aussendung.

Um dieses Qualitätsniveau erreichen zu können, verwendete Safran Reosc eine Technik, die als Ionenstrahlpolierung bezeichnet wird. Dabei überstreicht ein Ionenstrahl die Spiegeloberfläche. Auf diese Weise werden etwaige Unregelmäßigkeiten Atom für Atom entfernt.

➤ Mehr lesen: Was man beim Kauf eines Teleskops beachten sollte