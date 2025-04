Diese beliebten Samsung-Handys erhalten ab sofort keine Updates mehr

Die Galaxy S20-Reihe wurde im März 2020 veröffentlicht. Nun, 5 Jahre später, stellt Samsung Software-Updates und Sicherheitspatches dafür ein – immerhin gab es sie damit ein Jahr länger als ursprünglich angekündigt.

Auch für das Galaxy A32, A 52 5G (Enterprise Edition) und A72 gibt es ab sofort keine Updates mehr. Sie wurden ursprünglich mit Android 11 in Form von Samsungs eigenem One UI 3.1 ausgeliefert, aktuell ist Android 14 mit One UI 6.1 dafür verfügbar.

➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S25 ist da: Diese 7 Dinge müsst ihr wissen

Wer noch eines der betroffenen Smartphones nutzt, kann das zwar weiterhin tun. Doch gegen Sicherheitslücken ist man nicht mehr geschützt. Irgendwann könnten auch manche Apps nicht mehr funktionieren.

Hier alle 6 Modelle im Überblick, die jetzt keine Updates mehr bekommen:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A 52 5G (Enterprise Edition)

Samsung Galaxy A72

7 Jahre Sicherheitsupdates

Samsung Galaxy-Geräte, die nach Jänner 2024 auf den Markt kamen, erhalten 7 Jahre garantierten Software-Support. Wer also ein Galaxy S24 hat, kann es bis 2031 sicher nutzen. Google hatte zuvor für seine Pixel-Modelle ebenfalls eine 7-jährige Verfügbarkeit von Sicherheits-Updates angekündigt.

Die derzeit neueste Android-Version 15 ist als Samsung One UI 7.0 zum jetzigen Zeitpunkt nur für die Galaxy S25-Serie sowie die Modelle A26, A36 und A56 verfügbar. Android 16 beziehungsweise Samsung One UI 8.0 könnte unbestätigten Berichten zufolge schon auf den nächsten Falthandys der Galaxy Z Fold 7-Serie vorinstalliert sein. Sie sollen im Sommer erscheinen.

➤ Mehr lesen: Design des neuen Einsteiger-Falthandys von Samsung geleakt