Samsung Galaxy S25 ist da: Diese 7 Dinge müsst ihr wissen

Samsung hat seine diesjährigen Highend-Smartphones vorgestellt - ein Überblick über die Neuerungen.

Samsung hat in San Jose in Kalifornien seine neuen Spitzen-Handys angekündigt. Mit diesen Modellen wird die Galaxy-S-Reihe fortgesetzt: Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S25 im Kurztest: Wo sind die Neuerungen?

© Samsung

1. Das Design Beim Look des Galaxy S25 und S25+ gibt es keine großen Veränderungen. Die beiden Geräte schauen den Vorgängermodellen zum Verwechseln ähnlich: flaches Gehäuse, flacher Screen, runde Ecken und kantige Ränder. Eine kleine Neuerung gibt es bei den Kameraobjektiven. Bei den S24-Handys waren die Linsen von einem glänzenden Chromring eingefasst. Dieser hat nun eine schwarze Farbe, wodurch die Objektive ganzheitlicher wirken. Am übrigen Aufbau der Kameras hat sich ansonsten nichts geändert. ➤ Mehr lesen: Samsung zeigt "ultradünnes" Galaxy S25 Edge Beim diesjährigen Ultra-Modell hat sich aber etwas getan. Das Vorjahresmodell kam noch mit spitzen Ecken und einem leicht konkaven Rahmen. Das ist nun Geschichte: Samsung hat dem Galaxy S25 Ultra ebenso die runden Ecken und den flachen Rahmen verpasst, sodass sich alle 3 S25-Handys ziemlich ähnlich schauen. Sowohl das Galaxy S25 als auch das S25+ sind um ein paar Gramm leichter geworden, beim Ultra-Modell sind es 15 Gramm. Das Ultra ist auch jenes Gerät, das dünner wurde und dessen Display-Rahmen nun schmäler ausfällt. Einen Einschub für einen S Pen hat das Ultra weiterhin.

© Samsung

Samsung Galaxy S25 Toggle Infobox Technische Spezifikationen Abmessung: 70,5 x 146,9 x 7,2 Millimeter

Gewicht: 162 Gramm

Display: 6,2" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, adaptive 120 Hz (1~120 Hz), HDR10+, 2.340 x 1.080 Pixel, 418 ppi

Prozessor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 64-bit 3nm Octa-Core (4,47 GHz + 3,5 GHz)

Speicher: 128, 256, 512 GB interner Speicher, 12 GB RAM

Kamera: 50 MP Hauptkamera: f/1.8, Dual Pixel AF, OIS 10 MP Teleobjektiv: f/2.4, 3x optischer Zoom, PD AF, OIS 12 MP Weitwinkelobjektiv : f/2.2 Selfie-Kamera: 12 MP, f/2.2, Dual Pixel AF Video: max. 8K@30fps

Software: Android 15, One UI 7, Support für nächsten 7 Android-Generationen

Akku: 4.000 mAh, Fast Charging 25 Watt Wired, 15 Watt Wireless, Wireless PowerShare

Konnektivität: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, eSIM, UWB

Farben: Blueblack, Silver Shadow, Pinkgold, Coralred, Mint, Navy, Icyblue

Preis: ab 899 Euro (UVP)

2. Software im Mittelpunkt Wenn es schon bei der Hardware keine großen Entwicklungsschritte mehr gibt, dann muss es die Software richten. Ganz genau das dürfte auch der Ansatz von Samsung bei den S25-Geräten sein. Das neue Betriebssystem One UI 7, das auf Android 15 aufbaut, stand im Mittelpunkt des Events. Die meisten neuen Softwarefunktionen werden mittels Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglicht - mehr dazu später. Darüber hinaus gibt es aber noch zahlreiche optische Neuerungen sowie einige neue Usability-Features, die ganz stark an die aktuellen iPhones und Dynamic Island erinnern. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 9 im Test: Spitzen-Handy wartet auf Killer-Features Samsung bezeichnet die interaktive Schaltfläche als Now Bar. Sie befindet sich im unteren Bildschirmbereich, funktioniert auch im Lockscreen und passt sich an die jeweilige Situation an. Auf dem Overlay werden Erinnerungen, Navi-Anweisungen, Timer, die Musikwiedergabe oder der aktuelle Spielstand eines Fußballmatches angezeigt. Erfreulich ist, dass Samsung für seine Galaxy-S25-Geräte wieder langfristige Support-Versprechen abgegeben hat. Die neuen Flaggschiffe sollen die nächsten 7 Android-Generationen erhalten und 7 Jahre lang mit Sicherheits-Updates versorgt werden.

Samsung Galaxy S25 Ultra © Samsung

3. KI, KI und nochmals KI Künstliche Intelligenz, personalisierbare KI-Features, natürliche Konversation, AI-Agents - all das sind Schlagwörter, denen man bei der Präsentation der S25-Geräte nicht entkommen konnte. Bei der Umsetzung der AI-Features vertraut Samsung erneut maßgeblich auf Google und seine KI-Modelle. Neu ist etwa die Cross-App-Action, bei der sich die KI die notwendigen Informationen gleichzeitig aus mehreren Anwendungen holt. Kompatibel sind damit alle Samsung- und alle Google-Apps sowie Spotify und WhatsApp - mehr Anwendungen sollen folgen. Der Google-Sprachassistent kann dann etwa mit folgendem Sprachbefehl umgehen: "Besorge mir den aktuellen Spielplan für die Matches von Liverpool und trage sie in meinen Kalender ein." Die Galaxy AI sucht dann über Google nach den entsprechenden Fußballspielen und erstellt die jeweiligen Kalender-Events. ➤ Mehr lesen: Altes Handy verkaufen: Wo bekommt man das meiste Geld? Solche natürlichen, mehrstufigen Sprachanweisungen sollen nun auch in der Samsung-Gallery-App funktionieren, beispielsweise "Such mir alle Fotos von meinem Urlaub in Italien im Mai 2022, auf denen ein Strand zu sehen ist." Neu ist, dass sich diese Art der menschenähnlichen Konversation auf die Einstellungen anwenden lässt. Mit Sprachbefehlen wie etwa "Mach den Text besser lesbar" oder "Erhöhe den Kontrast und die Schriftgröße" soll man die Handy-Einstellungen so einfach wie möglich ändern können. Now Brief bezeichnet Samsung eine neue Funktion, die ebenso mithilfe von KI ermöglicht werden soll. Dabei werden jeweils relevante Informationen zum passenden Zeitpunkt angezeigt, etwa morgens die anstehenden Kalendereinträge, Erinnerungen und die Wettervorschau; am Abend etwa eine Zusammenfassung des Tages.

Samsung Galaxy S25 © Samsung

Samsung Galaxy S25+ Toggle Infobox Technische Spezifikationen Abmessung: 75,8 x 158,4 x 7,3 Millimeter

Gewicht: 190 Gramm

Display: 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, adaptive 120 Hz (1~120 Hz), HDR10+, 3.120 x 1.440 / 516 ppi

Prozessor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 64-bit 3nm Octa-Core (4,47 GHz + 3,5 GHz)

Speicher: 256, 512 GB interner Speicher, 12 GB RAM

Kamera: 50 MP Hauptkamera: f/1.8, Dual Pixel AF, OIS 10 MP Teleobjektiv: f/2.4, 3x optischer Zoom, PD AF, OIS 12 MP Weitwinkelobjektiv: f/2.2 Selfie-Kamera: 12 MP, f/2.2, Dual Pixel AF Video: max. 8K@30fps

Software: Android 15, One UI 7, Support für nächsten 7 Android-Generationen

Akku: 4.900 mAh, Fast Charging 45 Watt Wired, 15 Watt Wireless, Wireless PowerShare

Konnektivität: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, eSIM, UWB

Farben: Blueblack, Silver Shadow, Pinkgold, Coralred, Mint, Navy, Icyblue

Preis: ab 1.149 Euro (UVP)

4. Mehr Leistung, mehr RAM, bessere Energieeffizienz Erfreuliche Nachrichten gibt es bei der Leistungsstärke und der Chip-Wahl. Samsung baut nämlich alle S25-Geräte auf Qualcomm-Prozessoren auf. In den neuen Samsung-Handys steckt der "Snapdragon 8 Elite for Galaxy". Der Zusatz "for Galaxy" soll verdeutlichen, dass Samsung den Snapdragon-Chip in Zusammenarbeit mit Qualcomm speziell an die neuen Handys angepasst hat. Neben einer höheren Leistung soll der Prozessor die Energieeffizienz um 37 Prozent steigern. Bleibt abzuwarten, ob und inwieweit der Qualcomm-Prozessor im Alltag tatsächlich zu einer längeren Akkulaufzeit führt. Die KI-Anwendungen sind nämlich nicht nur leistungsintensiv, sie beanspruchen auch den Akku. Apropos Galaxy AI: Damit die KI-Funktionen einwandfrei laufen, hat Samsung den Arbeitsspeicher erhöht. Alle S25-Geräte haben jetzt 12 GB RAM.

Samsung Galaxy S25 © Samsung

5. Verbesserungen bei der Kamera Die einzige Hardware-Änderung bei den Kameras ist die Weitwinkelkamera beim Galaxy S25 Ultra. Sie hat ein Upgrade erhalten und löst nun mit 50 MP auf. Davon abgesehen, bleibt die Hauptkamera aller S25-Modelle unverändert und baut weiterhin auf denselben Image-Sensor auf. Beim Ultra-Modell ist das ein hauseigener Isocell HP2, der eine Auflösung von bis 200 MP ermöglicht. Das Galaxy S25 und das S25+ setzen auf einen Sensor mit 50 MP. Die Teleobjektive beim Ultra bleiben ebenso unberührt: 50 MP mit 5-fach optischen Zoom und 10 MP Tele mit 3-fach optischen Zoom. Beim S25 und S25+ bleibt alles gleich: 12 MP Weitwinkelobjektiv sowie ein 10 MP Tele mit 3-fach optischen Zoom. Auch bei der Kamera hat Samsung die Software in den Mittelpunkt gerückt. Demnach sollen in erster Linie Videos und Fotos bei wenig Umgebungslicht eine höhere Bildqualität erreichen. Hinzugekommen ist eine virtuelle Blende, die mithilfe der KI eine Hintergrundunschärfe erzeugen kann. Auch die Tonqualität sowie die Tonbearbeitungsmöglichkeiten bei Videos (Audio Eraser) sollen verbessert worden sein. ➤ Mehr lesen: Smarte Samsung-Brille war kurz auf der Bühne zu sehen

Samsung Galaxy S25 Ultra © Samsung

Samsung Galaxy S25 Ultra Toggle Infobox Technische Spezifikationen Abmessung: 77,6 x 162,8 x 8,2 Millimeter

Gewicht: 218 Gramm

Display: 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, adaptive 120 Hz (1~120 Hz), HDR10+, 3.120 x 1.440 Pixel, 505 ppi, Corning Gorilla Glass Victus 2

Prozessor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 64-bit 3nm Octa-Core (4,47 GHz + 3,5 GHz)

Speicher: 256 GB, 512 GB, 1 TB Speicher / 12 GB RAM

Kamera: 200 MP Hauptkamera: f/1.7, Super Quad Pixel AF, OIS, Super Clear Lens, 50 MP Teleobjektiv: f/3.4, 5x optischer Zoom, Quad Pixel AF, OIS 10 MP Teleobjektiv: f/2.4, 3x optischer Zoom, Dual Pixel AF, OIS 50 MP Weitwinkelobjektiv: f/1.9, Quad Pixel AF Selfie-Kamera: 12 MP, f/2.2, Dual Pixel AF Video: maximal 8K@30fps

Software: Android 15, One UI 7, Support für nächsten 7 Android-Generationen

Akku: 5.000 mAh, Fast Charging 45 Watt Wired, 15 Watt Wireless, PowerShare

Konnektivität: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, eSIM, UWB

Sonstiges: integrierter S Pen, Ultraschall-Fingerprintsensor,

Farben: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium, Silverblue, Titanium Whitesilver

Preis: ab 1.449 Euro (UVP)

6. Display und Akku Bei den Displays gibt es nichts Neues. Hier vertraut Samsung bei allen S25-Geräten weiterhin auf ein AMOLED-Panel mit 120 Hz, das eine maximale Helligkeit von bis zu 2.600 nits (peak) erreichen kann. Die Diagonalen der Screens bleiben ebenso gleich: 6,2 Zoll für das Galaxy S25 sowie 6,7 Zoll für das S25+ und 6,9 Zoll für das S25 Ultra. Die Akkulaufzeit soll nicht durch mehr Kapazität verlängert werden, sondern durch ein energieeffizienteres Chipset. Unverändert bleibt die Ladeleistung: 45 Watt kabelgebunden beim S25 Ultra und dem S25+. Das S25 kommt maximal auf 25 Watt. Beim kabellosen Laden schaffen alle neuen Samsung-Handys nicht mehr als 15 Watt. Im Vorfeld wurde spekuliert, dass Samsung bei seinen neuen Handys den kabellosen Qi2-Ladestandard übernimmt. Daraus wurde allerdings nichts. Mit Qi2 können Smartphones magnetisch an ein kabelloses Ladegerät befestigt werden - ähnlich wie bei Apples MagSafe. Es wird aber Handy-Hüllen geben, mit denen sich die S25-Handys magnetisch auf ein Qi2-Ladegerät heften können. Eine höhere Ladeleistung wird dadurch allerdings nicht ermöglicht. ➤ Mehr lesen: Neues Android-Handy? Diese 9 Einstellungen solltet ihr schnell ändern

Samsung Galaxy S25 Ultra © Samsung