Smarte Samsung-Brille war kurz auf der Bühne zu sehen

Dennoch hat Samsung ein kleine wenig den Vorhang gelüftet und einen vagen Blick in die Zukunft gewährt. Der koreanische Hersteller hat bestätigt, dass es noch im Laufe des Jahres die Details zu einer smarten Samsung-Brille veröffentlicht werden.

Gleich 2 smarte Brillen

Am riesigen Screen auf der Bühne war zudem zu sehen, was man ungefähr erwarten darf. In Form einer schematischen Darstellung wurde eine klassische Brille sowie ein VR/MR-Headset dargestellt.

Demnach könnte Samsung einerseits gegen die Apple Vision Pro und andererseits auch gegen die smarten Ray-Ban-Glasses von Meta antreten. Die Samsung-Brillen werden jedenfalls auf dem Google-Betriebssystem Android XR aufbauen.

