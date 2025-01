Altes Handy verkaufen: Wo bekommt man das meiste Geld?

Immerhin haben wir die Originalverpackung sowie sämtliches Zubehör (de facto ist das eh nur ein Ladekabel) aufgehoben und den Akku so behandelt, dass er jeweils noch über 80 Prozent Kapazität aufweist. Letzteres wird zum Beispiel bei Rebuy abgefragt. Bevor man sein Smartphone an die Plattformen schickt, sollte man es freilich zurücksetzen bzw. alle Daten löschen .

Einschätzung

Grundsätzlich beziehen sich die Preise auf Angaben zum Gerät, die man selbst macht. Die Ankaufsplattformen behalten sich vor, die Geräte selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu einem anderen Schluss zu kommen. Ist das der Fall, bekommt man ein neues Angebot, das man annehmen oder ablehnen kann.

Dabei gilt Vorsicht: Will man sein Gerät dann nicht zum angebotenen Preis verkaufen, fallen für den Rückversand bei manchen Anbietern Kosten an. Die können zum Teil relativ hoch sein (15 Euro bei Zonxs etwa). Bevor ihr ein Handy an eine der Plattform schickt, solltet ihr das in jedem Fall bedenken.

Außerdem empfiehlt es sich, bei den Angaben zum Gerät eher großzügig bei der Einschätzung zu sein. Die jeweiligen Plattformen werden einem nämlich in der Regel nicht mehr bieten, als bei der Selbsteinschätzung herauskommt - selbst, wenn das Handy in Wahrheit in eine höhere Kategorie fallen würde.