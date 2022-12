Wie man sein altes Smartphone sicher löscht

Um private Daten sicher vom Smartphone zu löschen, reicht ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen in der Regel aus.

Zunächst sollten Daten wie Fotos, Chats oder Kontakte gesichert werden. Beim iPhone macht man dafür in der Regel ein Backup über die iCloud , bei Android können Fotos oder Videos etwa über Google Fotos gesichert werden. Natürlich lassen sich die Daten auch manuell auf einem PC oder Laptop sichern.

Wer seine Daten gesichert oder übertragen hat, kann sich an das eigentliche Zurücksetzen des Gerätes machen. Zuvor sollten jedoch persönliche Konten vom Smartphone entfernt werden. Bei Android-Geräten finden sich diese am einfachsten, indem man in den Einstellungen nach “Konten” sucht.

Apple-Gerät aus “Wo ist?”-App entfernen

Bei Apple-Geräten ist es hingegen wichtig, das Gerät aus der “Wo ist?”-App zu löschen. Dazu öffnet man die App, klickt auf “Geräte” und wählt das iPhone aus. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem man “Dieses Gerät löschen” auswählen kann. Wird der “Wo ist?”-Account nicht deaktiviert, wird das iPhone mit einer Aktivierungssperre versehen. Diese verhindert, dass andere das Gerät verwenden können.

Danach muss man in den Einstellungen zum Menüpunkt “Zurücksetzen” (iOS) bzw. “Auf Werkseinstellungen zurücksetzen” (Android) navigieren - am besten auch, indem man nach dem Begriff sucht. Dort lassen sich die Geräte in den Auslieferungszustand zurücksetzen.