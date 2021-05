Wie finde und lösche ich vergessene Accounts?

Ein ganz spezieller Online-Shop, ein Forum für das Hobby, das man für einen Sommer verfolgt hat und eine Sprach-Lernplattform, die man schon lange aufgegeben hat: Über die Jahre, in denen man im Internet unterwegs ist, können sich sehr viele Accounts ansammeln. Von manchen hat man vielleicht nach einer Woche vergessen, dass man sie angelegt hat.

Dann schlummern die Accounts und das ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Denn wird eine Webseite gehackt, können die Zugangsdaten im Netz landen. Nutzt man noch dazu für verschiedene Accounts dieselben Passwörter, sind sie leichte Beute. Manchen Websites hat man vielleicht auch Zugriff auf sensible Informationen wie Telefonnummer, Wohnadresse oder sogar Bankdaten gegeben. Diese sind immer noch hinterlegt, obwohl man die Websites seit Jahren nicht mehr besucht hat.

User*innen sollte also in regelmäßigen Abständen prüfen, welche Accounts sie wirklich noch brauchen. Auch wenn es schön wäre, jetzt eine Lösung parat zu haben, die alles auf Knopfdruck erledigt: Das gibt es leider nicht. Man wird einiges an Zeit und Geduld mitbringen müssen.

Suche bei "Have I been powned?"

Um die größten Sicherheitslücken ausfindig zu machen, kann man die Website haveibeenpowned.com zu Rate ziehen. Dort gibt man seine E-Mail-Adresse ein und das System prüft, ob sie bereits in Datenlecks involviert war. Ist ein Account betroffen, sollte man zumindest dort das Passwort ändern. Damit ist es aber nicht getan, denn man sollte auch überprüfen, ob das gehackte Passwort noch für andere Accounts zum Einsatz kommt und dieses ebenfalls ändern.

Gespeicherte Browser-Daten

Der einfachste Schritt, alte Accounts zu finden, ist das Durchforsten der Browserdaten. Wer sich nicht jedes Mal neu einloggen möchte, nutzt vermutlich die Funktion, Benutzernamen und Passwort zu speichern. Diese Zugangsdaten kann man Stück für Stück durchgehen, um vergessene Registrierungen zu finden.

In Chrome/Edge öffnet man „Einstellungen“ > „Kennwörter“ bzw. „Passwörter“. Hier öffnet sich eine lange Liste an allen gespeicherten Einträgen. Zudem wird ein Sicherheitscheck angeboten, der ähnlich wie HaveIbeenPowned prüft, ob die gespeicherten Daten gefährdet sind.

Bei Firefox findet man diese Liste unter „Einstellungen“ > “Datenschutz & Sicherheit“ > „Zugangsdaten und Passwörter“ und öffnet dann „Gespeicherte Zugangsdaten“. In Safari öffnet man ebenfalls „Einstellungen“ > „Passwörter“ und meldet sich mit der Touch ID an, um die Liste zu öffnen.

Google Passwortcheck

Auf vielen Websites kann man sich über seinen Google-Account anmelden. Wer das gemacht hat, kann einen Sicherheitscheck seiner Passwörter durchführen. Nutzt man Chrome und Android, sind dort zudem alle Zugangsdaten hinterlegt, die man über den Browser oder das Smartphone gespeichert hat.