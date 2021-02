Muss ich meine Passwörter wirklich regelmäßig ändern?

Am "Change Your Password Day" wird dazu aufgerufen, seine Passwörter zu aktualisieren. Aber macht das Sinn?

Es gilt als alte Weisheit der IT-Sicherheit und wird in vielen Unternehmen erzwungen: das regelmäßige Ändern des eigenen Passwortes. Am 1. Februar wurde dafür sogar der “Change Your Password Day” ins Leben gerufen.

Tatsächlich ist die Empfehlung jedoch veraltet und kann die Sicherheit sogar verschlechtern, anstatt sie zu verbessern, wie Edgar Weippl, Professor für Sicherheit und Datenschutz an der Universität Wien und Research Director bei SBA Research, im Gespräch mit der futurezone erklärt.

Schwächere Passwörter

Entstanden ist die Praxis aufgrund einer Guideline der US-Bundesbehörde National Institute of Standards and Technology (NIST). “Diese Empfehlung hat sich mittlerweile aber geändert”, so Weippl. “Hintergrund ist, dass Menschen dadurch tendenziell schwächere bzw. nur leicht abgeänderte Passwörter verwenden”, sagt Weippl. “Man wechselt dann vielleicht von “meingeheimesPAsswort21” auf “meingeheimesPasswort22”, so der Sicherheitsexperte.

Dass viele Unternehmen nach wie vor ihre Mitarbeiter dazu zwingen, ihr Passwort regelmäßig zu ändern, sieht Weippl als Nachwirkung der veralteten Empfehlung: "Das wurde über viele Jahrzehnte hinweg gepredigt." Die aktuellen Empfehlungen der NIST kann man in den Digital Identity Guidelines nachlesen.