Wenn Hacker den Penis eines Mannes als Geisel halten

Vor einigen Monaten haben Sicherheitsforscher aufgezeigt, dass der Keuschheitskäfig Cellmate, den man sich um Hoden und Penis schnallt, gehackt werden kann. Auch die futurezone hat darüber berichtet. Damals war aber noch kein Fall bekannt, wo die Sicherheitslücke ausgenutzt worden war. Nun aber schildert ein Mann gegenüber Vice, wie seine Geschlechtsteile tatsächlich als Geisel genommen wurden.

1000 Dollar in Bitcoin

Sam Summers hat das Sexspielzeug der chinesischen Firma Qiui gekauft und an sich selbst montiert. Er und seine Partnerin konnten den Keuschheitskäfig per App steuern. Eines Tages erhielt er in der App eine Aufforderung, 1000 Dollar in Bitcoin zu zahlen, um die Kontrolle über das Gerät zurück zu erlangen. "Ich habe zuerst gedacht, dass das von meiner Partnerin kommt", schildert Summers, der das zunächst aufregend fand.

Wie sich bald herausstellte, war die Sache aber ernst und die Freundin hatte nichts damit zu tun. Die beiden Partner suchten nach Lösungen, um das Gerät manuell von Hoden und Penis zu entfernen, fanden aber keine. Summers überwies daraufhin die geforderten 1000 Dollar in Bitcoin. Die Hacker forderten aber mehr, woraufhin Summers und seine Partnerin beschlossen, den Keuschheitskäfig auf mechanischem Weg zu öffnen.