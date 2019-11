Umstrittenes Sexspielzeug für Frauen geht in den Verkauf

Das Sexspielzeug Osé, das Anfang des Jahres auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas vorgestellt wurde und einige Diskussionen auslöste, kommt nun in den Verkauf. Das Gerät, das Frauen durch klitorale und vaginale Stimulation einen besonders intensiven Orgasmus verspricht, war zunächst in der Kategorie "Robotik und Drohnen" für einen Innovationspreis ausgezeichnet worden, bekam diesen aber kurz danach wieder aberkannt und durfte sogar auf der Messe nicht mehr ausstellen.