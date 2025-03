Garmin-Nutzer verärgert wegen Bezahl-Abo Connect+

Bei vielen Nutzerinnen und Nutzern kam der Schritt allerdings weniger gut an. In der Gamin-Subreddit formierte sich schnell Widerstand gegen die Funktion. Ein Thread, in dem dazu aufgefordert wird, sich nicht dafür anzumelden, erreichte viele Tausende Upvotes und bis Sonntag knapp 700 Kommentare . Die Nutzer befürchten, dass künftig mehr Funktionen hinter die Bezahlschranke gepackt werden.

“Früher konnte ich die Kosten für eine Garmin-Smartwatch rechtfertigen, weil ich wusste, dass ich damit alle Features bekomme”, schreibt etwa ein Anwender in einem Kommentar. “Wir alle wissen, was mit einem Dienst passiert, wenn einmal eine Bezahlschranke eingezogen wird”, so der Nutzer weiter. Mittlerweile gibt es mehrere andere Threads, die ebenfalls in diese Kerbe schlagen.

➤ Mehr lesen: Garmin Vivoactive 5 im Test: Das kann die günstige Sportuhr

Zu Konkurrenz aufgeschlossen

Zwar hatte Garmin auch Abos im Programm, allerdings nicht für Kern-Features wie Statistiken, sondern für Dinge wie Satelliten-Konnektivität oder Cloud-Speicher. Tatsächlich war es immer ein gutes Kaufargument für Garmin-Geräte, dass man bei diesen alle Fitness-Features ohne laufende Kosten bekommt. Anbieter anderer Fitness-Tracking-Geräte wie etwa Fitbit oder Whoop setzen schon seit langem auf kostenpflichtige Abos, um alle Funktionen nutzen zu können.