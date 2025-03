Stoff aus Urin hilft beim Kobalt-Recycling

E-Autos, Handys oder Laptops - all diese Gegenstände brauchen Akkus. Mit der Nachfrage nach Speichertechnologien werden auch effiziente Recyclingstrategien immer wichtiger. Forscher aus Schweden haben eine Methode entwickelt, um den kritischen Rohstoff Kobalt zu recyclen.

Das Besondere daran: Sie schreiben, dass die dafür benötigten Substanzen leicht verfügbar seien und aus Urin und Essigsäure gewonnen werden können. Florian Part, Batterieforscher an der Universität für Bodenkultur Wien, hat die Ergebnisse der Studie eingeordnet.

Die Bedeutung von Kobalt

Kobalt ist ein silbergraues Metall und von enormer Bedeutung, da es für die Herstellung von einigen Batterietypen benötigt wird. Aus diesem Grund wurde Kobalt von der EU als kritischer Rohstoff eingestuft.

Das Metall kommt in der Erdkruste mit einer Häufigkeit von 0,003 Prozent vor, was nicht sehr viel ist. Es wird häufig als Nebenprodukt der Nickel- und Kupfergewinnung gewonnen. Die Vorkommen liegen hauptsächlich im Kongo, so das Umweltbundesamt.

Der Rohstoff hat in der Vergangenheit schon häufiger Aufsehen erregt, da die Förderung von Kobalt mit Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen, wie Kinderarbeit oder Zwangsräumungen, in Verbindung gebracht wird, heißt es von Amnesty International.

Recycling von Kobalt

Im Jahr 2023 konnten rund 10 Prozent des Kobalts laut Internationaler Energieagentur recycelt werden. Die derzeitigen Methoden zum Recycling von Kobalt aus Batterien haben laut den schwedischen Forschern aber viele Nachteile.

„Sie verbrauchen große Mengen an Energie und erzeugen Nebenprodukte, die für Mensch und Umwelt gefährlich sind”, sagt Ian Nichols, der an der Studie beteiligt war und Chemieprofessor an der Linnaeus Universität in Schweden ist.

Harnstoff als Lösung

Deshalb haben sie nach einer umweltfreundlicheren Lösung gesucht. Die Forscher verwendeten zum einen das Lösungsmittel Acetamid, das aus Essigsäure gewonnen werden kann. Für die richtige Mischung benötigen sie aber auch Harnstoff, der zwar natürlich im Urin vorkommt, für die Forschung aber aus künstlicher Herstellung gekauft wurde.

Das hat einen Grund: „Beim Recycling muss man reinen, hergestellten Harnstoff verwenden, weil jener, der von Menschen ausgeschieden wird, noch aufwendig aus dem Urin aufbereitet werden müsste. Dieser enthält nämlich auch noch andere Stoffe, die wiederum beim hydrometallurgischen Recycling stören würden”, sagt Part.

