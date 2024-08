So wird das Recycling von E-Autobatterien günstiger

Mit Stand Juli 2024 gibt es in Österreich 180.258 Elektroautos. Auch wenn es Schwankungen gibt, steigt diese Zahl kontinuierlich an. Die EU geht davon aus, dass Ende des Jahrzehnts 30 Millionen E-Autos auf europäischen Straßen unterwegs sein werden. Das bedeutet auch, dass in einigen Jahren eine Menge alter Akkus entsorgt werden muss.

Im Idealfall werden die nicht einfach weggeworfen, sondern recycelt. Doch dieser Vorgang ist noch eine große Herausforderung für die Industrie. Akkus sind Gefahrengüter, weshalb ihr Transport und ihre Entsorgung derzeit mit hohen Kosten und großem Aufwand verbunden sind.

Vor-Ort-Anlage statt Transport

„Sie müssen in isolierten, korrosions- und brandbeständigen Boxen transportiert werden, müssen versichert sein und es muss eine entsprechende Lagerkapazität geschaffen werden“, erklärt Tobias Kopp der futurezone. Er ist einer der Gründer von ProtectLIB, einem Spin-off der Uni Graz. Mit seinem patentierten Recyclingverfahren will es diese Hürden aus dem Weg schaffen. Ihre Recyclinganlage ist kompakt genug, um sie direkt auf das jeweilige Firmengelände zu bringen – das spart den Unternehmen Zeit und vor allem Geld. ProtectLIB agiert damit als Entsorgungsunternehmen.

