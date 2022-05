Neue Recycling-Anlage kann alle E-Auto-Akkus Norwegens verwerten

In Fredrikstad im Süden Norwegens wurde eine neue Recycling-Anlage in Betrieb genommen, die nun zu den größten in Europa zählt. Betreiber ist Hydrovolt, ein Joint Venture, das 2020 vom Aluminiumkonzern Hydro und dem Batteriehersteller Northvolt gegründet wurde. Die Anlage ist so dimensioniert, dass sie alle gebrauchten Elektroauto-Batterien, die in Norwegen anfallen, wiederverwerten kann.