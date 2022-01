Northvolt baut ersten europäischen Lithium-Ionen-Akku

2022 sollen die Akkus für Elektroautos des schwedischen Batterieherstellers in Serie gehen.

Ein Unternehmen scheint allerdings die Nase vorn zu haben: Der schwedische Batteriehersteller Northvolt . Denn dieser gab kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt, dass er seine erste Akkuzelle angefertigt habe. Die Produktionsstätte des Unternehmens im schwedischen Skellefteå sei die erste Fabrik in Europa die eine Zelle produzierte habe, die "vollständig von einem einheimischen europäischen Batterieunternehmen entworfen, entwickelt und in einer Gigafactory zusammengebaut wurde", so Northvolt.

Dass die E-Akku-Industrie längst nicht mehr nur Tesla alleine überlassen ist, haben Vorhaben zum Bau von Batteriezellfabriken von Volkswagen , LG oder Renault bereits bewiesen. Laut einem Bericht des Handelsblatts stehen allein in Europa 40 Projekte für Batteriefabriken in den Startlöchern.

Die Herstellung der Zelle ist nach eigenen Angaben ein Meilenstein für Northvolt, das seit 2017 daran arbeitet, seine Fabrik in Betrieb zu nehmen. "Natürlich ist diese erste Zelle nur der Anfang. Wir freuen uns darauf, dass Northvolt Ett im Laufe der nächsten Jahre seine Produktionskapazitäten stark ausbauen wird, um den europäischen Übergang zu sauberer Energie zu ermöglichen", hält Peter Carlsson, CEO und Mitbegründer von Nortvolt, in einem Statement fest.

Erste Akkus bereits 2022

Bereits 2022 sollen die Northvolt-Akkus in Serie gehen. Das Unternehmen möchte eigenen Angaben zufolge in erster Linie Hersteller von Elektroautos beliefern – darunter BMW, Scania, Volkswagen sowie Volvo und dessen E-Auto-Tochter Polestar. Northvolts Verträge mit diesen Automobilkonzernen soll sich auf rund 30 Milliarden US-Dollar (26,4 Milliarden Euro) belaufen. Seine Produktionskapazität will das Unternehmen im Zuge dessen auf 60 Gigawattstunden pro Jahr ausweiten.

Kürzlich fertigte Northvolt auch seine erste Akkuzelle aus ausrangierten Akkus an. Neben der Produktionsanlage in Skellefteå soll daher eine Recycling Anlage gebaut werden, denn bis 2030 will das Unternehmen seine Akkuzellen zu 50 Prozent aus recycelten Materialien herstellen.