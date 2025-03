03.03.2025

Japanische Forscher zeigen mit dem Game, wie virtuelle Objekte mit echten Nanomaterialien zusammenwirken können.

in einer neuen Studie wird ein Interface zur Steuerung von Nanopartikeln vorgestellt. Das Besondere: Die Steuerung passiert über einen Spiele-Controller und ist als Shooter konzipiert. Hinter dem Projekt steckt ein Team um den Ingenieur Takayuki Hoshino von der Universität von Nagoya in Japan. Elektronen-Strahlen erzeugen dabei elektrische Felder, die man am Bildschirm durch ein Mikroskop sehen und in Echtzeit beeinflussen kann, um die Nanopartikel aus Kunststoff zu bewegen. Ziel des Spiels ist es, vom eigenen Schiff aus mit virtuellen Kugeln gegnerische Nanopartikel abzuschießen. „Das System projiziert das Schiff als Bild und Kraftfeld auf echtem nanophysischen Raum, sodass Nanopartikel mit digitalen Elementen interagieren“, erklärt Hoshino in einer Aussendung.

Anwendung für Biomolekulartechnik Die Grafik des Spiels ist zwar auf Nanolevel aufgelöst, ist aber schwarz-weiß und wirkt auf dem Bildschirm verpixelt. Der Retro-Look ist laut Hoshino teilweise von Arcade-Games inspiriert. Die virtuellen Schiffe sind als weiße Dreiecke dargestellt, die Gegner, also Nanopartikel, als größere weiße Kreise, was an das Atari-VideospielAsteroids von 1979 erinnert.