Winzige Nano-Kamera schießt beeindruckende Fotos

In Kombination mit Künstlicher Intelligenz könnte sie aus einer Smartphone-Rückseite eine Kamera und Linsen überflüssig machen.

Eine Herausforderung beim Entwickeln neuer Technik ist es, alles kleiner zu machen ohne dabei einen Qualitätsverlust in Kauf zu nehmen. Bei winzigen Kameras, die zum Beispiel in Mini-Robotern eingesetzt werden können, will man natürlich hochwertige Farbfotos mit guter Auflösung haben. Bisher konnte man damit aber nur verschwommene Bilder machen.

Forscher*innen der Princeton University haben jetzt eine neue Linse entwickelt, die ihre beeindruckende Bilder mit einer ausgeklügelten Bauweise und Künstlicher Intelligenz schafft. Sie nutzen eine Technologie namens "Metasurface". Dafür wurden 1,6 Millionen Stäbchen auf die Oberfläche der Linse angebracht. Sie sind zwischen 100 und 290 Nanometer dick, die Linse selbst hat einen Durchmesser von 500 Mikrometer.