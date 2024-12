Bohrstart für Österreichs erste Tiefengeothermie-Anlage

Ab 2028 sollen 20.000 Haushalte in Wien mit Wärme aus dem Erdinneren versorgt werden.

Am Rande der Wiener Seestadt ist jetzt ein 50 Meter hoher Bohrturm in Betrieb. Die durchaus imposante Maschine wird mehr als 3.000 Meter in die Erde bohren und markiert damit den Beginn für die erste von 7 geplanten Tiefengeothermie-Anlagen in Wien. Sie sollen die Hitze aus dem Erdinneren nutzen, um Wiener Haushalte mit klimaneutraler Fernwärme zu versorgen. Durchgeführt wird das Projekt von „deeep“, einem Joint Venture der OMV und Wien Energie. Die fertige Anlage soll eine Leistung von 20 Megawatt haben und 20.000 Haushalte versorgen können. Insgesamt ist die Errichtung von 7 Anlagen geplant, die zusammen 200 MW Leistung bringen und 200.000 Haushalte versorgen können. Bis es so weit ist, müssen aber noch einige Ungewissheiten aus dem Weg geräumt werden. Und genau dafür ist ab sofort der Bohrer im Einsatz.

Thermalwasservorkommen Er steht direkt über einem Thermalwasser-Reservoir namens Aderklaaer Konglomerat. Das Heißwasservorkommen ist Millionen von Jahre alt und erstreckt sich im Nordosten Wiens in einer Tiefe von 2.000 bis 4.000 Metern. Frühere seismische Messungen sowie über 100 Bohrungen der OMV haben bereits wichtige Informationen über die geologischen Gegebenheiten in dieser Region geliefert. Dabei stellte man fest, dass große Mengen an Thermalwasser in guter Qualität an die Oberfläche gepumpt werden können. ➤ Mehr lesen: Wie Thermalwasser 125.000 Wohnungen in Wien heizen soll Die Bohrung soll etwa 3.400 Meter fast gerade in den Boden reichen. Je tiefer, desto wärmer wird es. In diesem Gebiet steigt die Temperatur alle 100 Meter, die man in die Tiefe bohrt, im Vergleich zur Oberfläche um 3 Grad.

Testbohrungen soll Wasserqualität bestätigen Mit der ersten Bohrung soll nun genau ermittelt werden, wie viel Wasser an dieser Stelle tatsächlich hochgepumpt werden kann, welche Temperatur es hat und welche chemische Zusammensetzung. „Das ist natürlich Thermalwasser, kein Trinkwasser. Darin sind wahrscheinlich Chemikalien und Gase enthalten“, erklärt Wien Energie-Geschäftsführer Karl Gruber der futurezone. Die genauen Inhaltsstoffe an der Bohrstelle zu kennen sei wichtig, da die Förderanlage, die dort gebaut wird, resistent sein muss: „Man muss die Gesamtanlage so bauen können, dass sie dauerhaft besteht.“ Dass man nach der Bohrung feststellen muss, dass sich der Ort doch nicht für eine Geothermie-Anlage eignet, bezweifeln die Verantwortlichen. Ein gewisses Risiko gebe es zwar immer, doch man sei zuversichtlich, den richtigen Standort gewählt zu haben. Schließlich werden 90 Millionen Euro in die Anlage investiert. ➤ Mehr lesen: Geothermie: Der schlummernde Riese in der Tiefe

Wärmetauscher macht Hitze aus der Erde nutzbar Anschließend an die erste Bohrung werden die beiden sogenannten Produktionsbohrungen durchgeführt. Das bedeutet, es wird zunächst in die Tiefe gebohrt. Anschließend gabelt sich die Bohrung. Auf der einen Seite wird das ungefähr 100 Grad Celsius heiße Wasser nach oben gepumpt. „Das ist ein kleiner Bach, der da benötigt wird. Es sind zwischen 50 und 100 Liter pro Sekunde, die da zirkulieren“, sagt Gruber. Das heiße Wasser wird dann an der Oberfläche durch einen Wärmetauscher geleitet. Durch diesen fließt auch das Wasser des Fernwärme-Heizsystems, ohne sich die beiden Ströme dabei vermischen. Das hochgepumpte Thermalwasser bleibt in einem geschlossenen Kreislauf. „Auf der einen Seite zirkuliert sehr heißes Wasser, das kühleres Wasser auf der anderen Seite aufheizt. Dadurch ergibt sich ein kontinuierlicher Wärmestrom“, erklärt Gruber.

Geothermie-Anlage von deeep © Wien Energie