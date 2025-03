Roboter-Hafen von Singapur erreicht Meilenstein

10 Mio. Container wurden am vollautomatischen Hafen in Asien bereits transportiert.

2022 startete man mit 3 Liegeplätzen, im Februar 2023 waren bereits 8 Liegeplätze in Betrieb, die von Robotern bedient wurden. Das Überschreiten der 10-Millionen-Hürde bei den Containern gilt nun als wichtiger Meilenstein , da dabei das vollautomatisierte System getestet wurde, bevor der Hafen in den kommenden Jahren weiter ausgebaut wird. Die Roboter, die den Hafenbetrieb aufrechterhalten, werden von einer Kommandozentrale aus überwacht.

Seit September 2022 wird in Singapur der größte automatisierte Hafen der Welt gebaut. Der Hafen von Tuas macht gute Fortschritte: Seit Projektstart wurden bereits 10 Millionen Container befördert, berichtet New Atlas . Ab 2040 sollen es jährlich 65 Millionen sein, wenn die vierte Phase des Projekts abgeschlossen ist.

Sie benötigen 20 Minuten, um einmal geladen zu werden, und können dann bis zu 6 Stunden im Betrieb bleiben. Auch im Falle eines Netzausfalls sollen sie dank spezieller Technologien weiterhin kontrolliert werden können. Hinzu kommen Kräne und andere robotische Vorrichtungen.

Menschen in der Kommandozentrale

In der Kommandozentrale gibt es riesige Bildschirme, die einen digitalen Zwilling des Hafengeländes zeigen. Die Roboter senden regelmäßig ihre Positionsdaten in Echtzeit an die Zentrale und andere Fahrzeuge, um Kollisionen zu vermeiden.

Menschen sind im bereits automatisierten Abschnitt des Megahafens in Singapur kaum mehr zu sehen. Künftig will die für den Hafen zuständige Behörde die Aktivitäten dort durch ein „Schiffsmanagement-System der nächsten Generation“ erweitern. Damit soll der Schiffsverkehr in Echtzeit mithilfe von Satelliten und KI überwacht werden. Außerdem soll die bestehende AGV-Flotte um mehr als 200 weitere Fahrzeuge erweitert werden.

Dank der Robotik im Betrieb, die vor allem mit elektrischem Strom betrieben wird, möchte man die CO2-Emissionen des Hafens um 50 Prozent reduzieren. Um den Strom optimal zu managen, soll ein Smart Grid installiert werden. In den Gebäuden will man 60 Prozent der bei vergleichbaren Bauwerken erforderlichen Energie einsparen. Solarstrom aus eigener Produktion soll ebenfalls zur Energieversorgung beitragen.