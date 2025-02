Apples neuer Roboter erinnert an beliebte Pixar-Lampe

Apple zeigt überraschenderweise, was in seinem Forschungslabor derzeit entwickelt wird.

Ein neues Video aus dem Robotik-Forschungslabor von Apple zeigt uns, wohin die Reise beim Technologieriesen gehen könnte: Der Roboter namens ELEGNT hat eine integrierte Lampe und erinnert stark an die berühmte Pixar-Lampe namens „Luxo Jr.“, die man aus dem Vorspann der Animationsfilme von Pixar kennt.

➤ Mehr lesen: Apple könnte Produktion von Vision Pro bis Jahresende einstellen

Im Video sieht man die Lampe, die auf Gesten reagiert und mit Benutzern interagiert. Etwa macht sie eine am Schreibtisch sitzende Frau aufs Trinken aufmerksam, indem sie eine Tasse in ihre Richtung schiebt. Sogar eine eigene Persönlichkeit scheint die Apple-Lampe zu haben. So weicht sie etwa zurück, wenn man ihr zu nahe kommt.

Einblick ins Apple-Labor

Für Apple ist dieser Einblick in seine Forschung eine Besonderheit, denn normalerweise bleiben die Entwicklungen, die in seinen Laboren passieren, streng geheim. Neben dem Video wurde auch eine begleitende Studie veröffentlicht, in der die Entwicklung der Lampe detailreich beschrieben wird. „In diesem Paper stellen wir das Design und den Prototypen eines lampenähnlichen Roboters vor, der das Zusammenspiel zwischen funktionalen und expressiven Zielvorgaben im Bewegungsdesign untersucht“, heißt es dort. Sogar Details zur KI-Software werden dort erläutert.

Derzeit deutet vieles darauf hin, dass Apple sich mehr auf den Bereich des smarten Zuhauses konzentriert (die futurezone berichtete). Offenbar sollen wir in den Wohn- und Arbeitsräumen der Zukunft wesentlich mehr mit Robotern zu tun haben. Die Interaktion mit den Geräten soll sich dabei möglichst intuitiv anfühlen, wie man das auch sonst von Apple-Geräten kennt. Derzeit ist nicht bekannt, ob Apple die Lampe eines Tages auf den Markt bringen will. Dennoch zeigt sie, in welche Richtung die Reise gehen könnte.