Das soll das “bedeutendste neue Apple-Produkt 2025” werden

Schon länger sorgen Produkte für das smarte Zuhause, die Apple demnächst vorstellen soll, für Spekulationen. Nun hat der Apple-Insider Mark Gurman mehr darüber verraten, was man sich von einem dieser neuen Geräte erwarten kann.

Laut Gurman könnte Apples neuer Smart-Hub wie ein HomePod aussehen, an dem ein 7-Zoll großer Bildschirm montiert ist. „Ich erachte das als Apples bedeutendsten Release des Jahres, weil es der erste Schritt in Richtung Smart Home ist“, meinte Gurman in seinem wöchentlichen Bloomberg-Newsletter.

Eine Art Zentrale

Wollen Apple-User derzeit das Apple HomeKit verwenden, müssen sie dafür entweder einen HomePod, einen HomePod Mini, Apple TV oder ein ähnliches Gerät nutzen. Zusätzlich soll das neue Gerät jedoch eine Art Zentrale bieten, die mit Alexa oder Google Assistant vergleichbar ist und bei der alles zusammenläuft.

Gurman beschreibt das neue Gerät als eine Art „kleineres und günstigeres iPad, mit dem der Nutzer Haushaltsgeräte steuern, FaceTime-Anrufe tätigen und andere Dinge erledigen können.“ Das Ganze wird mit KI-Funktionen ausgestattet sein. Nähere Details zur Software wurden bislang allerdings nicht verraten.

Der neue Smart Hub könnte künftig auch durch noch fortschrittlichere Versionen ersetzt werden, schätzt Gurman. Ein verbessertes Gerät könnte dann etwa durch einen Roboterarm in der Lage sein, den Bildschirm hin- und herzuschwenken oder zu kippen, wenn sich der Nutzer während eines Videocalls bewegt.