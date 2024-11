Das dünnste iPhone aller Zeiten soll Gerüchten zufolge 2025 in die Geschäfte kommen. Das 6 Millimeter dicke "iPhone 17 Air" oder auch "iPhone 17 Slim" soll die Plus-Variante des iPhones ersetzen. Insider und Bloomberg-Journalist Mark Gurman glaubt allerdings nicht an den Erfolg des Geräts.

Nach MacBook Air und iPad Air

Das iPhone 17 Air will laut Gurman an den Erfolg des MacBook Air (mit M2-Chip ab 900 Euro auf Amazon, mit M3-Chip ab 1.000 Euro) anknüpfen. Das Gerät befindet sich in der Mitte von Apples Produktpalette und punktet mit "einem günstigen Preis, für Leute, die nicht die beeindruckendste Ausstattung benötigen", so Gurman. Eine ähnliche Strategie verfolgt Apple auch mit dem iPad Air (auf Amazon ab 600 Euro), das unter den iPad Pro Tablets angesiedelt ist.