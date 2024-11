Apples AirTag 2 soll Mitte 2025 mit 3 Verbesserungen kommen

Dazu gehört etwa, dass man den Lautsprecher nicht mehr so einfach ausbauen kann, was Missbrauch erschwert.

Laut Bloombergs Apple-Insider Mark Gurman will Apple den AirTag 2 "Mitte des nächsten Jahres" vorstellen. Während es beim Design keine Überraschungen geben dürfte, darf man mit Verbesserungen in der Funktionalität rechnen.

Laut Gurman ist der neue AirTag bereits "in den Fertigungstests fortgeschritten". Laut ihm verfügt der AirTag der 2. Generation über mehr Reichweite, einen stärkeren integrierten Funkchip und besseren Missbrauchsschutz.

Besserer Stalking-Schutz

Zu letzterem gehört, dass es schwieriger wird, den Lautsprecher des AirTags zu entfernen. Dieser spielt nämlich einen Ton ab, wenn der AirTag, der längere Zeit nicht in der Nähe des Besitzers ist, bewegt wird. Somit sollen Personen in der Nähe auf ihn aufmerksam gemacht werden. Fremde AirTags kann man ebenso orten und einen Ton abspielen, wenn sie sich mehr als 10 Minuten lang in der Nähe befinden.

Um eine Person zu stalken, entfernen Kriminelle oft den Lautsprecher, damit das Opfer das Gerät nicht findet. Das soll in der nächsten Generation erschwert werden.

Deutlich bessere Reichweite

Eine Verbesserung des Chips deutet auch darauf hin, dass ein Ultrabreitbandchip der zweiten Generation in den Geräten zum Einsatz kommen könnte. Dieser Standard wurde vergangenes Jahr bei den iPhone-15-Modellen eingeführt. Er ermöglichte es den Geräten, sich über die 3-fache Distanz miteinander verbinden zu können wie iPhones mit einem älteren Ultrabreitbandchip. Im Freien waren etwa Reichweiten von mehr als 50 Metern möglich. Auch die Ortungsgenauigkeit wird dadurch verbessert.

Noch im Vorjahr hatte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo geschätzt, dass der neue AirTag noch Ende 2024 kommen soll. Dieser Zeitplan konnte augenscheinlich nicht eingehalten werden. Preislich dürfte der AirTag 2 in einem ähnlichen Bereich wie der alte AirTag liegen. Diesen gibt es momentan für 102 Euro im 4er-Pack auf Amazon.