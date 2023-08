Apples neuer AirTag soll 2024 kommen

Neue Chip-Version denkbar

Das dürfte nun auch passiert sein. Auf Twitter kündigt Kuo nun an, dass die AirTags 2 vermutlich im vierten Quartal 2024 in Massenproduktion gehen soll. „Ich glaube, dass Spatial Computing ein neues Ökosystem ist, das Apple aufbauen will, indem es die Vision Pro als Kern für die Integration anderer Geräte, inklusive der AirTag 2, nutzt“, so der Analyst.

Laut Kuo soll auch das iPhone 15 einen verbesserten Ultra-Wideband-Chip erhalten, um ein wettbewerbsfähiges Ökosystem rund um die Vision Pro aufzubauen. Aktuell verfügen die AirTags über einen U1-Chip. Eine neue Version dürfte voraussichtlich ebenfalls mit einer neuen Chip-Version ausgestattet sein.