Deutscher Windpark bekommt gigantische Windräder aus China

In einem Offshore-Windpark in Deutschland sollen die bislang größten Windräder der Welt gebaut werden.

Das sorgt nicht nur für positive Stimmen. Laut dem Handelsblatt verfolgt die EU-Kommission das Projekt mit Sorge. So gibt es einerseits Sicherheitsbedenken , andererseits befürchtet man verstärkte Abhängigkeit von China .

Demnach wollen man 16 Turbinen mit einer Leistung von jeweils bis zu 18,5 Megawatt (MW) installieren. Sie sollen damit zu den derzeit größten und leistungsstärksten Windrädern der Welt zählen. Die Rotoren werden einen Durchmesser von 260 Meter haben. Zum Vergleich: Der Donauturm in Wien hat eine Höhe von 252 Meter.

Riesen-Windturbinen

Mingyang Smart Energy war in der Vergangenheit bereits mehrmals aufgrund seiner gigantischen Windräder in den Schlagzeilen. In der Welt der Windräder gilt: Größer ist besser. Gemeint ist vor allem der Rotordurchmesser. Denn je mehr Fläche ein Windrad "abernten" kann, desto mehr Strom kann es erzeugen.

Vorwiegend kommen diese Riesen-Turbinen in Offshore-Anlagen zum Einsatz. Generell gilt, dass Windräder vor der Küste im Meer effizienter sind als Windkraftanlagen am Land. Das liegt zum einen daran, weil es über dem Meer keine Objekte gibt, die den Wind abschwächen können. Zum anderen können Offshore-Windräder größer und höher gebaut werden, da sie das Landschaftsbild nicht stören.