Das sind die 10 größten Windräder der Welt

In der Welt der Windräder gilt: Größer ist besser. Gemeint ist vor allem der Rotordurchmesser. Denn je mehr Fläche ein Windrad "abernten" kann, desto mehr Strom kann es erzeugen.

Ein weiterer Punkt sind die hohen Kosten eines Windrades. Die Analyseagentur Rystad Energy schätzt den Preis einer 10-Megawatt-Turbine auf 8 Millionen Dollar, während 12- bzw. 14-MW-Modelle 10,1 bzw. 12,3 Millionen Dollar kosten. Dazu kommen allerdings Fundamentlegungen (3-4 Millionen Dollar pro Turbine) sowie die Installationskosten (eine Million Dollar pro Turbine). Je weniger Anlagen man für eine gewisse Energieausbeute aufstellen muss, desto mehr erspart man sich.

Offshore-Anlagen deutlich größer und leistungsstärker

Generell gilt, dass Offshore-Anlagen, also Windräder vor der Küste im Meer, effizienter sind als Windkraftanlagen am Land. Das liegt zum einen daran, weil es über dem Meer keine Objekte gibt, die den Wind abschwächen können. Zum anderen können Offshore-Windräder größer und höher gebaut werden, da sie das Landschaftsbild nicht stören.

Es ist also kein Wunder, dass 9 von 10 Anlagen dieser Aufzählung Offshore-Windanlagen darstellen. Einzige Onshore-Anlage ist die Enercon E-126 - obwohl es leistungsstärkere Offshore-Räder gibt. Immerhin eine Anlage an Land sollte in der Aufzählung allerdings vertreten sein.

Die Anlagen sind nach Leistung sortiert, als Faustregel gilt: Je größer der Rotordurchmesser, desto höher ist auch die erzielte Leistung. Die Leistung hängt jedoch auch vom Anlagenkonzept und den Generatoren ab.

Auch die Nabenhöhe, also die Höhe, in der die Rotorblätter angebracht sind, hängt vom Rotordurchmesser ab. Bei Offshore-Anlagen hängt diese vom Ort ab, wo sich die Anlage befindet. Meist werden hier noch 40 bis 50 Meter zur Rotorlänge dazugerechnet. Die Haliade-X kommt so auf eine Gesamthöhe von 260 Meter, gemessen vom Meeresspiegel bis zur Rotorspitze, wenn dieser ganz oben steht (bei einem Rotordurchmesser von 220 Metern). Die Vestas V236 (Durchmesser: 236 Meter) soll 280 Meter groß sein.

Platz 10: Enercon E-126 EP8

Die Enercon E-126 EP8 gilt als leistungsstärkste Windkraftanlage an Land. Bei perfekten Bedingungen erreicht sie eine Leistung von 7,6 Megawatt. Der Rotordurchmesser beträgt 127 Meter, die Nabenhöhe wird mit 135 Metern angegeben. Der höchste Punkt ist also etwa 210 Meter vom Boden entfernt. Entwickelt wurde sie bereits 2007 vom deutschen Windkraftanlagenhersteller Enercon. Die Anlagen stehen in mehreren Ländern, etwa in Belgien, Schweden, Frankreich, den Niederlanden und auch in Österreich (Windpark Potzneusiedl im Burgenland).