Start-up entwickelt neuartige Windräder für das Gebirge

Die im Gebirge häufig auftretenden Windböen könnten mit der Technik des Start-ups in Energie umgewandelt werden, erklärt Krammer: "Konventionelle Anlagen können das nicht, weil sie zu träge sind und mit einer konstanten Drehzahl laufen. Bei uns beschleunigt der Rotor kurzzeitig und wandelt das Potenzial in Energie um."

Die Windräder von Terawind sollen mit kleineren Rotordurchmessern als herkömmliche Anlagen ausgeführt werden. Um die geringere Größe auszugleichen werden aber auch Winde mit höheren Windgeschwindigkeiten vollständig in nutzbare Energie umgewandelt. Die Energieumwandlung erfolgt hydraulisch-elektrisch . "Der Windkraftanlage wird in der Lage sein, Strom direkt in das Netz einzuspeisen sowie anteilsmäßig Energie in Langzeit-Energiespeicher zu speichern ", erläutert Krammer, der Flugzeugbau in Hamburg studierte und am University College London in Energiewirtschaft (Energy Economics) promoviert hat.

Um die Klimaziele zu erreichen müssten in Österreich bis 2030 1.000 bis 1.500 zusätzliche Windräder aufgestellt werden, sagt Philip Krammer . Gebiete, in denen gute Verhältnisse für die Gewinnung von Windenergie vorherrschen, seien aber schon weitgehend verbaut. Einen wesentlichen Beitrag könnten Bergregionen liefern, die heute noch kaum für die Gewinnung von Windstrom genutzt würden, sagt der Gründer. Sein Start-up Terawind arbeitet an Anlagen, mit denen solche komplexen Gebiete für die Windkraft erschlossen werden könnten.

Das Start-up will auch den Dual-Rotor, der in den Anlagen zum Einsatz kommt, aerodynamisch optimieren und damit die Kapazität weiter erhöhen. „Das Gesamtkonzept aus höherer Leistungserbringung aus Starkwinden und Langzeit-Energiespeicherung lässt auf eine preiswerte Grundlastversorgung aus Windenergie hoffen“, sagt Krammer.

Um Vögel zu schützen, sollen die Windräder mit Sensoren und künstlicher Intelligenz ausgestattet werden. "Ein Algorithmus erkennt, wenn ein Vogel auf den Rotor zufliegt und stoppt ihn", sagt Krammer. Damit die Stromzufuhr dadurch nicht unterbrochen wird, soll der in die Anlage integrierter Energiespeicher den Generator weiter betreiben.

"Nordsee im Gebirge"

Die Alpenregion sei vom Windenergie-Potenzial durchaus mit der Nordsee vergleichbar, meint der Gründer. Im Gebirge, etwa am Hochschwab, sei die Leistungsdichte mit 600 Watt pro Quadratmeter (bezogen auf die Rotorfläche) fast so hoch wie an der Nordsee (750 Watt/m2). Krammer: "Bei uns ist die Nordsee im Gebirge."

Zum Einsatz kommen könnten die Anlagen des Start-ups aber auch in Gegenden mit starken Fallwinden. Als Beispiele nennt Krammer Gebiete in Kroatien, in denen die Bora weht, oder Gegenden in Frankreich, in denen der Mistral bläst. "Das sind alles Gebiete mit sehr hohem Windenergiepotenzial, die für die Windenergieerzeugung bisher jedoch kaum genutzt werden."

Erste Prototypen in Arbeit

Derzeit arbeitet das Start-up, das von der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) im Rahmen des Förderprogramms aws Seedfinancing unterstützt wird, an Prototypen in kleinerem Maßstab für seine Windkraftanlagen. In zwei Jahren könnte der erste maßstabgetreue Prototyp in einer österreichischen Bergregion erprobt werden, sagt Krammer. Auf den Markt kommen sollen die ersten Windräder des Start-ups voraussichtlich 2025.