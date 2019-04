Start-up bewertet gebrauchte E-Auto-Akkus

Auf den Straßen sieht man immer mehr Elektroautos. In Österreich lag ihr Anteil bei Neuzulassungen im Jahr 2018 zwar nur bei zwei Prozent, aber die Zahl steigt über Jahre konstant. Je mehr und je länger Elektroautos eingesetzt werden, umso stärker wächst auch der entsprechende Gebrauchtwagenmarkt. Während sich Käufer von gebrauchten Autos mit Verbrennungsmotor beim Einschätzen des Fahrzeugwerts auf unabhängige, herstellerneutrale Bewertungsverfahren wie Eurotax-Listen stützen können, fehlt ein solches für Elektroautos. Das niederösterreichische Start-up Aviloo will das ändern.

"Gesundheitszustand"

Aviloo arbeitet an einem Verfahren, das den Zustand der Fahrzeugbatterie in möglichst kurzer Zeit zuverlässig ermittelt. "Bei Elektroautos macht die Batterie gut 50 Prozent des Fahrzeugwerts aus", meint Mitbegründer Wolfgang Berger. "Bei Verbrennungsmotoren reicht eine Auskunft über Baujahr und Kilometerstand aus, um den Verschleiß zu berechnen. Bei Elektroautos funktioniert das aber nicht so." Der Zustand der Batterie werde von vielen Faktoren beinflusst. Hat der Vorbesitzer oft Schnellladungen durchgeführt? Bei welchen Temperaturen wurde aufgeladen? Wie wurde die Batterie im Alltag gebraucht? All dies wirke sich auf den "Gesundheitszustand" der Batterie aus, erklärt Berger.

Den Zustand der Batterie zu überprüfen, ist in der Praxis nicht leicht. Sie ist üblicherweise fest im Fahrzeug verbaut. Sie für einen Test auszubauen wäre teilweise recht zeitaufwendig und würde Fachpersonal erfordern. Stattdessen will Aviloo Daten analysieren, die vom Batteriemanagementsystem des Elektroautos geliefert werden. Selbst entwickelte Software soll aus Angaben zu Spannung, Strommenge, Zelltemperaturen oder Ladungszuständen ein umfassendes Gesamtbild erstellen.