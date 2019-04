Wie lange hält eine E-Auto-Batterie üblicherweise durch?

Reparatur

Weist der Akku einmal einen gröberen Leistungsverlust auf, sind oft einzelne defekte Batteriezellen daran schuld. Einzelne Fachbetriebe bieten den Tausch solcher Batteriezellen an. Dafür notwendig ist freilich ein Ausbau der gesamten Fahrzeugbatterie.

Laut Gregor Scheurecker sei dies modellabhängig mehr oder weniger kompliziert. "Bei einem Tesla dauert es nur drei Minuten." Im Allgemeinen seien jene Elektroautos hier im Vorteil, die kein Ableger eines Modells mit Verbrennungsmotor sind. Weil für die Reparatur von E-Auto-Akkus spezielle, kostspielige Ausbildungen notwendig sind, wird sie von Werkstätten noch nicht oft angeboten.

Mieten statt kaufen

Wer sich mit dem Zustand und dem Wiederverkaufswert seines E-Auto-Akkus möglichst wenig auseinandersetzen will, der sollte die Option der Batteriemiete in Betracht ziehen. Dabei kauft man ein Elektroauto zu einem reduzierten Preis und bezahlt dafür eine monatliche Gebühr für den Akku. Der Hersteller garantiert dafür die Funktionstüchtigkeit sowie eine gewisse Mindestleistung. Angeboten wird die Miete etwa von Renault.

"In Europa entscheiden sich durchschnittlich 65 Prozent der Elektroautokäufer für die Batteriemiete. In Österreich sind es noch mehr", meint Patrizia Valentini von Renault Österreich. Neben der Mobilitätsgarantie sei auch der Umweltaspekt ein Argument für die Miete. "Wir können die Batterien dadurch so recyceln wie wir es wollen. Unser Ziel ist nahezu 100 Prozent Wiederverwertbarkeit."

