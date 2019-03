"Was kann mir passieren, wenn ich eine illegale Streaming-Seite nutze?"

Was tun, wenn man eine Abmahnung bekommt?

In Österreich sei dies unüblich. In Deutschland, wo die Rechtslage strenger ist, sei das Abmahnwesen ausgeprägter, so Feiler. Anwälte, die abmahnen und das Einschreiten in Rechnung stellen, könnten die Kosten einklagen. Man sollte solche Abmahnungen ernst nehmen, empfiehlt er. Wenn deutsches Urheberrecht verletzt wurde, könne man sich dem nicht entziehen.

Wie gehen Rechteinhaber heute vor?

Die Zeiten in denen Rechtinhaber Nutzer ins Visier genommen haben, sind vorbei. Heute bemüht man sich den Zugang zu nicht autorisierten Angeboten zu kappen. Die sogenannten "Netzsperren" sind aber umstritten. Darüber hinaus fehlt auch eine klare gesetzliche Regelung dafür.

"Wenn es sich um eine offensichtlich rechtsverletztende Website handelt, muss sie der Provider sperren", erläutert Feiler. Das Problem sei, dass das Procedere, mit dem solche Sperren in Kraft gesetzt würden, komplex, kostenaufwändig und auch intransparent sei. Der Provider brauche Rechtssicherheit und müsse daher ein Urteil oder eine einstweilige Verfügung über sich ergehen lassen und für die Kosten dafür aufkommen.

Darüber hinaus wisse niemand, welche Unterlassungsverfügungen bezüglich welcher Website ergangen seien, meint Feiler: "Niemand hat ein vollständiges Bild. Die mangelnde Transparenz eröffne auch Missbrauchspotenzial und Fehler. Das Urteile bleibe bestehen, auch wenn die Adresse vielleicht schon anderwertig genutzt und auf der Website ein legitimes Angebot betrieben werde. Feiler: "Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, wo die Seite gesperrt ist."