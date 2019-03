Was kann mir rechtlich passieren, wenn ich nicht autorisierte Inhalte aus Filesharing-Netzwerken herunterlade? Mache ich mich dabei strafbar? Oder, wie es ein Leser formulierte: "Ist Filesharing in Österreich illegal?" In der Rubrik "Frag die futurezone" gehen wir den Fragen unserer Leser nach, diese Woche haben wir uns der Thematik des Tausches urheberrechtlich geschützter Dateien im Netz angenommen.

Zunächst stellt sich die Frage, ob Filesharing angesichts des breiten Angebots von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Spotify überhaupt noch ins Gewicht fällt. Meiner persönlichen Wahrnehmung nach kaum. Nur noch sehr wenige Leute in meinem Bekanntenkreis laden sich Filme, Serien oder Musik über Filesharing-Protokolle oder Webhoster aus dem Netz, der Großteil versorgt sich über Streamingdienste mit Inhalten. Tatsächlich dürfte Filesharing aber immer noch eine gewisse Relevanz haben.

Weiterhin populär

Glaubt man dem im vergangenen Herbst veröffentlichten "Global Internet Phenomena"-Bericht des Netzwerkausrüsters Sandvine, dann spielt Filesharing im europäischen Raum nach wie vor eine Rolle. Laut Sandvine laufen im EMEA-Raum - also in Europa, dem Mittleren Osten und in Afrika - 30 Prozent des Upstream-Traffics über das BitTorrent-Protokoll, das beim Dateitausch im Netz genutzt wird.

Man kann aber nicht davon ausgehen, dass BitTorrent ausschließlich zum Tausch nicht autorisierter Dateien zum Einsatz kommt. Dazu kommen aber noch Inhalte, die etwa über Hosting-Dienste verteilt werden.