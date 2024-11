Wohin würde ein Kompass im Weltall zeigen?

Aber wie würde es im Weltraum aussehen? Könnten sich Astronauten in den dunklen Tiefen des Kosmos mithilfe eines Kompasses orientierten? Würden sie damit wieder zur Erde zurückfinden? Und wohin würde die Kompassnadel im All zeigen?

In Richtung des magnetischen Südpols

Die Nadel eines Kompasses zeigt immer zum magnetischen Südpol. Befindet man sich auf der Erdoberfläche zeigt sie also in Richtung des geografischen Nordpols. In welche Richtung die Kompassnadel im Weltraum zeigt, hängt also zunächst in erster Linie davon ab, wo sich der Kompass befindet.

Befindet man sich in der Nähe der Erde, könnte die Nadel noch immer auf das Erdmagnetfeld reagieren und dorthin zeigen. Wie weit das Magnetfeld der Erde reicht, hängt maßgeblich von der Sonne ab, erklärt die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA.

