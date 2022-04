Aufgedeckt: 10 Verschwörungstheorien rund um das Weltall

UFO-Sichtungen, die Mondlandung und das Coronavirus: Wir erklären euch, was an diesen 10 Weltraum-Mythen dran ist.

Irritierend ist für viele auch der nicht parallel zueinander verlaufende und unterschiedlich lange Schattenwurf verschiedener Objekte auf den Fotos. Viele zweifeln daher an der Sonne als einzige Lichtquelle auf dem Mond und vermuten mehrere Studioscheinwerfer. Der Grund für diesen Schattenwurf liegt in Wahrheit allerdings schlichtweg daran, dass die Mond-Oberfläche uneben ist. Bei einer Erhebung fällt der Schatten demnach verkürzt, bei einer Vertiefung verlängert aus. Je nach Position dieser Struktur kann sich der Richtungsverlauf des Schattens zudem ändern. Wenn außerdem mehrere Scheinwerfer Licht auf die Objekte werfen, wären auch mehrere Schatten in unterschiedlichen Richtungen von diesem Objekt sichtbar.

Dafür gibt es simple Gründe. Laut der NASA sind aus dem Grund keine Sterne zu sehen, aus welchem sie auch auf der Erde tagsüber nicht sichtbar sind. Durch das Tageslicht werden sie schlichtweg "weggedimmt". Die Flaggen hingegen seien mit Metallstangen bestückt worden. Diese wurden in den Stoff so eingenäht, dass sie eine Bewegung simulieren. Der Grund dafür war rein ästhetisch: Auf dem Foto sollte die Flagge der US-Amerikaner nicht unspektakulär und unerkenntlich herunterhängen.

Beim Herauszoomen werden allerdings die zahlreichen Schmelzwasser-Pools in der Umgebung sichtbar. Im Gegensatz zu diesen benachbarten Becken ist die "Scheibe" perfekt rund. Das macht sie auch so mysteriös. "Versteckt" haben Aliens hier also (leider) nichts. Wäre dies der Fall, wäre das vermeintliche UFO bestimmt schon in die Hände von Forscher*innen geraten und längst nicht mehr auf Google Earth zu sehen.

Im gleichen Jahr will die gleiche Gruppe ein weiteres UFO in Südgeorgien entdeckt haben. Zu sehen war ein längliches Objekt, das bei seinem vermeintlichen Absturz eine lange Spur im Schnee hinterlassen hat. Wissenschaftler*innen zufolge handelt es sich aber um einen Lawinenabgang. Ein Teil des Hängegletschers sei abgebrochen - der große Eisblock dürfte beim Abgang weitergerutscht sein. Heute ist der Brocken nicht mehr auffindbar.

4. "Bauteile auf dem Mars werden aus Astronautenblut erzeugt"

Seit kurzer Zeit zirkuliert ein Mythos, wonach Mars-Stationen einmal aus Astronautenblut gebaut werden sollen. Hintergrund ist ein grundsätzlich seriöses Forschungsprojekt im Bereich 3D-Druck, das medial dramatisiert wurde. Laut Gernot Grömer geht es bei dem Projekt um die Idee, Materialien, die direkt auf dem Mars vorzufinden sind, wie Staub der Marsoberfläche, für Architektur-3D-Drucker zu verwenden. "Um die Materialeigenschaften zu verbessern, kann man sogenannte ,Biocomposites' andenken: Dabei wurden biologische Bindemittel im Labormaßstab eingesetzt, um etwa die mechanische Kompressionsfähigkeit an die von Beton anzugleichen", erklärt der Astrophysiker.

Die Studie wurde 2021 unter dem reißerischen Titel "Blood, sweat and tears: extraterrestrial regolith biocomposites with in vivo binders" von Aled Roberts und seinem Team veröffentlicht, wonach durch eine Beimengung von Human-Albumin, das aus Blut- beziehungsweise Harnbestandteilen gewonnen wird, die Kompressionsfähigkeit verdreifacht werden könne.