Sonnenstürme könnten unsere Gesundheit gefährden

Die meisten der bei Sonneneruptionen beschleunigten, geladenen Teilchen werden vom Erdmagnetfeld abgelenkt. Allerdings trafen im Laufe der Erdgeschichte auch extrem starke solare Strahlungsstürme (Solar Particle Events, SPE) die Erde.

Passiert dies in Phasen mit einem abgeschwächten Magnetfeld, kann dies zu verstärktem Abbau des vor UV-Strahlung schützenden stratosphärischen Ozons führen und damit Umwelt und Gesundheit gefährden, berichten Boku-Forscherinnen und -Forscher im Fachblatt "Pnas".

➤ Mehr lesen: Neue Art von Polarlichtern erstmals abgelichtet

Das schützende Magnetfeld

Das Magnetfeld der Erde spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz von Leben und technischer Infrastruktur wie Satelliten. In seiner derzeitigen Stärke lenkt es den Großteil der kosmischen Strahlung, die ständig von der Sonne bzw. aus dem Universum auf die Erde eintrifft, ab und verhindert so das Eindringen der meisten hochenergetischen Teilchen in die unteren Schichten der Atmosphäre.

Aus der Analyse von Klimaarchiven wie Baumringen und Eisbohrkernen weiß man allerdings, dass es in der Erdgeschichte extreme SPEs gegeben hat, die in unregelmäßigen Abständen, etwa alle paar Jahrtausende, auftreten.

➤ Mehr lesen: Forscher erzeugen künstliche Polarlichter