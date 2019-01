Game of Thrones ist nicht mehr die Nummer-Eins-Torrent-Serie

Game of Thrones hat die letzten sechs Jahre das Bittorrent-Ranking der am häufigsten runtergeladenen Serien dominiert. Jetzt wurde die Serie abgelöst. Das liegt aber unter anderem daran, dass 2018 keine neue Staffel erschienen ist.

Dieses Jahr landete „The Walking Dead“ auf dem ersten Platz der Bittorrent-Liste. An zweiter Stelle kommt „The Flash“ und an dritter Stelle „ The Big Bang Theory“. Das berichtete „Torrentfreak“.

„The Walking Dead“ befindet sich derzeit in der neunten Staffel und war schon immer im Ranking der beliebtesten Torrent-Serien vertreten.

Der BitTorrent-Traffic macht nur einen kleinen Teil der Torrent-Downloads aus. Viele Menschen sind auf Streaming-Dienste umgestiegen, die ihre Statistiken nicht auf diese Art und Weise bekannt geben, merkt TorrentFreak an.