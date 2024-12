Video: Tesla-Roboter Optimus kann jetzt einen Tennisball fangen

Wie Optimus-Ingenieur Milan Kovac auf X schreibt , verfügt die neue Hand 3 zusätzliche Gelenke sowie Sehnen am Handgelenk und Unterarm. Der Freiheitsgrad (DOF) liegt bei 22 (DOF). Er bezeichnet die voneinander unabhängigen Bewegungsmöglichkeiten, etwa durch Gelenke. Bisher verfügte die Hand des Roboters über 11 Freiheitsgrade.

Teslas humanoider Roboter Optimus hat eine neue Hand bekommen. In einem kurzen Video wird demonstriert, wie er damit 2 Tennisbälle mit einer natürlich wirkenden Bewegung fängt.

Im Video wirkt es so, als würde Optimus auf die Bälle reagieren und sie automatisch fangen. Wie schon in früheren Demonstrations-Videos ist das aber nicht der Fall. Der Roboter wurde dafür ferngesteuert. Das sorgte bereits bei der "We, Robot"-Show für kontroverse, da Tesla suggerierte, sie würden autonom arbeiten. Dieses Mal verheimliche Tesla das aber nicht, sondern betonte es ausdrücklich.

Musk: Autonomes Fangen im nächsten Jahr möglich

Laut Tesla-Chef Elon Musk soll es aber im kommenden Jahr möglich werden, dass Optimus selbstständig einen Ball fangen kann. Dafür soll Optimus KI-unterstützte Wahrnehmung bekommen. Im Video würde nur die Ansteuerung und Sensorik getestet.

Das Fangen eines Balls ist für einen Roboter schwierig und laut Tesla-Softwareentwickler Julian Ibarz (via X) mit der vorherigen Hand-Generation unmöglich. Die Bewegung erfordert präzises Timing beim Greifen, schnelle Ballerkennung, die Berechnung der Flugbahn und die Verfolgung der Bewegung des Balls.