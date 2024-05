Neues Video von Tesla-Roboter Optimus sorgt für Kontroversen

➤ Mehr lesen: Apple arbeitet an neuartigen Robotern für Zuhause

Tesla behauptet, Optimus erledige diese Arbeitsschritte vollständig autonom , mithilfe eines neuronalen Netzwerkes. Was in dem Video sonst noch zu sehen ist und wie der Roboter seine Aufgabe erledigt, sorgt aber seither für hitzige Diskussionen .

Stolz präsentierte der US-Autobauer vor einigen Tagen die neuen Kunststücke des Tesla-Roboters Optimus . In einem Video ist zu sehen, wie der humanoide Bot mehrere Batteriezellen von einer Ablage in eine andere Ablage räumt.

Tesla-CEO Elon Musk will seinen Optimus noch in diesem Jahr in den Tesla-Fabriken einsetzen, wo er repetitive und einfache Aufgaben erledigen soll. Sollte der Roboter nicht rasch dazulernen und größere Entwicklungsschritte machen, sei dessen Einsatz ziemlich sinnlos, heißt es vielfach.

Das Sortieren der Batteriezellen würden andere Industrieroboter ebenso können, nur wesentlich schneller und präziser, so die Kritik. Außerdem wirft das Video einige Fragen auf, wie weit Tesla bei der Entwicklung des Optimus tatsächlich ist.

➤ Mehr lesen: Robo-Butler aus China kocht, bügelt und beherrscht Tischdeckentrick

Wo steht Tesla bei der Optimus-Entwicklung?

In einer Szene ist nämlich zu sehen, wie mehrere Optimus-Roboter per Teleoperation von Menschen mit VR-Headsets gesteuert werden. Das hilft dem Roboter zu lernen und gehört zum Training eines solchen Bots dazu.

Aufgrund dieser Trainingsphase gehen einige davon aus, dass sich Tesla noch am Anfang der Software-Entwicklung für Optimus befinde. Teleoperationen würden nur in einer frühen Phase eingesetzt, heißt es. Nichtsdestotrotz mache Tesla rasche Fortschritte.

Bei früherem Video geschummelt

Warum das aktuelle Optimus-Video besonders kritisch beäugt wird, liegt daran, dass bei einem früheren Clip geschummelt wurde. Elon Musk selbst hat im Jänner ein Video gepostet und dazu notiert: "Optimus folds a shirt".

➤ Mehr lesen: Cybertruck schlägt Porsche in Rennen: Tesla hat geschummelt