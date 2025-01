Russlands eigene Spielekonsolen haben ein großes Problem

02.01.2025

Putin hat die Entwicklung eigener Spielekonsolen angeordnet. Das Projekt hat aber mit zahlreichen Problemen zu kämpfen.

Im März vergangenen Jahres hat Wladimir Putin die Entwicklung einer eigene Spielekonsole angeordnet. Nachdem sich die Spieleindustrie in Folge des Kriegs in der Ukraine von Russland abgewandt hat, will Putin seinen Leuten eigene Alternativen liefern. Nun liegt ein erstes Fazit von dem Vorhaben vor. Und für russische Gamer ist es ziemlich ernüchternd. Die Spielekonsolen aus eigener Entwicklung sind weit davon entfernt, mit einer Xbox, PlayStation oder Nintendo-Konsolen mithalten zu können. ➤ Mehr lesen: Gebastelte Kanone mit 24 Läufen: Russland nutzt jetzt „Mad Max“-Autos Fog Play und der Flaschenhals Die Arbeiten an 2 verschiedenen Geräten seien mittlerweile recht weit fortgeschritten, berichtet Techspot. Dabei handelt es sich um eine stationäre Konsole sowie um ein Device für eine russische Cloud-Gaming-Plattform. ➤ Mehr lesen: Russland will ein eigenes Smartphone bauen

Schwacher Prozessor Das größte Problem bei dem Projekt sind die Prozessoren. Offenbar will Russland dabei auf den hauseigenen Elbrus-Chips zurückgreifen. Dieser ist jedoch in erster Linie für staatliche Einrichtungen konzipiert, etwa für kritische Infrastruktur, militärische Angelegenheiten oder andere sensible Bereiche. Für diese Anwendungen sind jedoch keine extremen Rechenleistungen notwendig. Daher liegt der Elbrus-Chip weit hinter leistungsfähigen Prozessoren wie sie moderne Spielekonsolen verlangen. Das ist auch der Grund, warum die Prozessoren als Flaschenhals bei der Entwicklung einer eigenen Konsole gelten. Laut dem Bericht hat die russische Regierung bereits anerkannt, dass die hauseigenen stationären Konsolen einer PlayStation oder anderen aktuellen Geräten unterlegen sind. Beim Betriebssystem will Russland übrigens ebenso auf eine eigene Entwicklung setzen, die entweder auf Aurora oder Alt Linux aufbaut. ➤ Mehr lesen: Burewestnik: Russlands nukleare Superwaffe rückt näher

Russische Spielekonsole für die Cloud-Gaming-Plattform "Fog Play" © MTS