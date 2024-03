Russland will eigene Spielekonsolen entwickeln

Russland prüft die Entwicklung eigener Spielekonsolen. Wie PC Gamer berichtet, hat Präsident Wladimir Putin angeordnet, sowohl die Entwicklung stationärer als auch tragbarer Spielekonsolen in Betracht zu ziehen. Sie sollen in Konkurrenz zu PlayStation und Xbox treten.

➤ Mehr lesen: So sanktioniert die Tech-Branche Russland

Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, boykottieren viele große Spielerentwickler*innen das Land. Auch Nintendo, Xbox und PlayStation verkaufen dort keine neuen Konsolen mehr. Außerdem wurden einige Spiele, darunter "The Last of Us 2" und "Apex Legends" Berichten zufolge in Russland gebannt, da sie LGBTQ+ Repräsentation enthalten. Das dürften Gründe sein, warum Russland sich nun selbst auf die Entwicklung konzentriert.

➤ Mehr lesen: Ukrainischer Entwickler von Stalker 2 wird von Russen erpresst

Eigene Steam-Alternative

Laut PC Gamer soll auch eine eigene, cloudbasierte Verkaufsplattform für die russischen Konsolen entwickelt werden, vergleichbar mit Steam. Dort sollen vor allem heimische Games verkauft werden. Bereits 2022 wollte Russland eine eigene Game-Engine entwickeln, um eine Alternative zur Unreal Engine zu liefern.

Die Russische Organisation für die Entwicklung der Videospieleindustrie (RVI) hatte bereits einen Plan aufgestellt, die heimische Spieleentwicklung zu fördern. Bis 2027 sollte dabei auch eine Konsole entstehen. Diesen Plan scheint die Regierung jetzt zu verfolgen.