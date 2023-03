Ukrainischer Entwickler von Stalker 2 wird von Russen erpresst

Das Spielestudio hinter dem langerwarteten „Stalker 2: Heart of Chornobyl” bittet die Fans um Hilfe.

Das im Jahr 2007 erschienene Computerspiel Stalker genießt Kultstatus. Der postapokalyptische Shooter spielt in der Sperrzone von Tschernobyl. Setting, Stimmung und Story sind für Fans heute noch ein Grund sentimental zu werden. Stalker gilt außerdem als Wegbereiter der ebenfalls gefeierten Metro-Serie, die auch in der Ukraine entstanden ist und an der frühere Mitglieder des Stalker-Spielestudios beteiligt sind.

2009 erschien das letzte Game der Stalker-Serie. Heuer soll Stalker 2: Heart of Chornobyl herauskommen. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Arbeiten beim ukrainischen Entwicklerstudio GSC erschwert. Zudem kommt hinzu, dass es seit dem Vorjahr regelmäßig Attacken auf GSC gibt. Die Hacker scheinen aus Russland zu stammen und sich in einem russischen sozialen Netzwerk zu organisieren.

Aufgrund eines erneuten Hackerangriffs hat sich GSC jetzt auf Twitter an die Fans gewandt: