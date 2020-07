John Romero: Der Vater der Ego-Shooter im Interview

Wenn dir damals jemand gesagt hätte, dass die Reihe 2020 noch existiert, was hättest du gesagt?

John: Ich hätte gesagt: Ich hoffe, ich bin nicht derjenige, der sie entwickelt. Ich will immer etwas Neues erschaffen. Nach Wolfenstein haben wir Doom gemacht, und beide Reihen gibt es noch. MachineGames, die Entwickler der neuen Spiele, haben sich Wolfenstein richtig zu eigen gemacht. Sie haben das Spiel verstanden. Aus der ganzen Serie an Wolfenstein-Spielen haben sie die Besten entwickelt. Das ist eines der langlebigsten Franchises der Spielegeschichte, von 1991 bis heute. Damals wussten wir zwar, dass wir an einem richtig guten Spiel arbeiten, aber wir hätten nicht gedacht, dass es immer mehr Sequels geben würde. Wir hätten uns vermutlich gefragt, wie das sein kann und wieso entwickeln wir nicht neue Spiele?

Diese Spiele sind als besonders brutal bekannt und die Diskussion um Gewalt in Spielen kommt immer wieder hoch. Wie steht ihr dazu?

Brenda: Jedes Spiel informiert dich mit Altersempfehlungen im Voraus, was du da kaufst. Diese Diskussionen werden selten bei Filmen und Büchern geführt. Spiele tragen immer noch diese Last mit sich herum, ein Medium für Kinder zu sein. Ursprünglich wurden sie aber für Erwachsene entwickelt und werden als eines der ersten Zeichen von Kultur gesehen. Die Leute hatten plötzlich Freizeit und Erwachsene spielten Gesellschaftsspiele. Mit den Jahren wurde das immer mehr an Kinder weitergereicht und jetzt denken Menschen, die selbst nicht spielen: Das ist für Kinder. Ich glaube fest daran, dass Spiele das ganze Spektrum an menschlichen Erfahrungen zeigen sollten. Natürlich gibt es Dinge, die man keinem 13-Jährigen geben würde. Aber das trifft auch auf Bücher und Filme zu. Es gibt Filme, die basieren auf dunklen historischen Zeiten, wie „Der Soldat James Ryan“. Die werden gerade für ihren Realismus gelobt. Hier ist der Kontext wichtig. Entwickler sollten nicht zensiert werden, sondern man labelt das Spiel eben und dann weiß jeder, worauf er sich einlässt.

John: Das Problem ist wahrscheinlich die Masse an Marketinggeldern, die in 2 Enden des Spektrums fließen. Das eine ist sowas wie Candy Crush. Das ist simpel und sinnlos, macht aber Spaß – und es sieht aus wie ein Spiel für Kinder. Auf der anderen Seite hat man Call of Duty, das voll von Gewalt ist. Und Menschen denken dann, Kinder spielen dieses gewalttätige Spiel, wo sie sich gegenseitig niedermähen und sich online beleidigen und anschreien. Wenn man nur damit bombardiert wird, denkt man das sind die einzigen Spiele, die es gibt und die ganze Spannbreite an fantastischen Spielen, die sonst noch existieren, geht unter.

Brenda: Das Problem ist zu kontrollieren, worauf Kinder Zugriff haben. Call of Duty ist kein Spiel für Kinder, aber viele spielen es trotzdem. Aber es ist auch nicht die Aufgabe des Filmemachers Kinder davon abzuhalten, ins Kino zu gehen.