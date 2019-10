Ghost Recon Breakpoint im Test: Nahe am Erbrechpunkt

Bugs-Parade

Leider gibt es keinen Skill, um die vielen Bugs und Probleme zu beheben. Manchmal werden Controller-Eingaben nicht genommen. Das ist ein Problem, wenn man versucht Gegner zu bekämpfen, die auf einen zustürmen oder in Deckung gehen will, bevor man entdeckt wird. Gegner sehen und treffen gelegentlich den Spieler durch Bäume und andere Hindernisse, was das Schleichen erschwert.

Selbst wenn man mit Schalldämpfer schießt und die Leiche erst später entdeckt wird, steuern die Gegner zielsicher auf die Position zu, von der aus man geschossen hat. Im Liegen zielt man beim Wechsel aus der Third- in die First-Person-Perspektive manchmal irgendwo hin oder schießt in den Boden. Bei Zwischensequenzen in Häusern steht man in Wirklichkeit davor. Kommt zufällig ein Gegner vorbei und schießt dann die Person ab, die man gerade gerettet hat, während man die Zwischensequenz zum Abschluss der Mission sieht, heißt es auf einmal „Mission fehlgeschlagen“.

Spielt man kooperativ, sieht man die Teamkameraden ab und zu herumschweben oder auf dem Rotor des Hubschraubers sitzen, anstatt drinnen. Man bleibt oft hängen und kann manchmal Objekte nicht benutzen, weil diese zu nahe an einem anderen Gegenstand sind. Oder man muss sich schnell hinlegen, um nicht von einer Suchdrohne entdeckt zu werden, doch der Supersoldat pausiert stattdessen und nimmt automatisch eine Banane auf, die am Boden legt. Prioritäten…

Das Entdecktwerden durch die Suchdrohne ist insofern problematisch, da es das Auftauchen aus dem Nichts von besonders starken Gegnern und Kampfdrohnen auslöst. Um das plötzliche Auftauchen zu erklären, wird das Radar gestört, bis die Bedrohung beseitigt oder man gestorben ist. Immerhin weiß man dadurch, dass jetzt Feinde aus dem Nichts auftauchen werden. In vielen Gebieten tauchen aber die normalen Feinde zu spät auf, wenn man zu schnell dorthin reist. Es passiert immer wieder, dass man mit dem Hubschrauber in einer leeren Basis landet, aussteigt und 10 Sekunden später stehen auf einmal 30 Feinde um einen herum, die das Spiel zu langsam geladen hat.