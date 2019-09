Borderlands 3 im Test: Auf Pandora spritzt wieder das Blut

Einsteigerfreundlich

Was Borderlands immer noch gut kann: Anfänger und Fans gleichermaßen abholen. Das Töten-und-Überfahren-Intro, das die vier spielbaren Charaktere einführt, bekam im neuen Teil einen eigenen Song von The Heavy spendiert (Put it on the line). Kompromisslos haut man hier auf den Tisch: Borderlands 3 ist ein ganzes Stück brutaler als seine Vorgänger. Der unschuldige Cell-Shading-Comic-Look wurde grafisch deutlich aufgewertet und verfeinert - auch, damit die Gegner besonders spektakulär zerplatzen, wenn sie vor die Schrotflinte laufen.