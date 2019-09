Die besten Point-and-Click Adventure Games für iOS und Android

Machinarium

Das in Tschechien entwickelte „ Machinarium“ gehört zu den neueren Titel unter den Point-and-Click Adventures. Während in diesem Genre die Geschichte einen besonders großen Stellenwert hat, kommen nur die wenigsten Vertreter ohne Dialog aus. In Machinarium ist aber genau das der Fall. Das Spiel liefert ein fesselndes Puzzle, in dem stumme Roboter die Hauptrolle spielen. Einen der Roboter, Josef, gilt es durch die Landschaft zurück in die Stadt zu bringen. Nachdem er sich selbst auf dem Schrottplatz zusammenbaut möchte er herausfinden, was mit ihm geschehen ist. Mit seinen recht beschränkten Fähigkeiten, nämlich dem Stauchen und Strecken, bewegt er sich langsam Richtung Ziel.

Machinarium ist um 5,49 Euro für iOS und Android erhältlich.