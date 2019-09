Die besten Handy-Games zu TV-Serien

The Walking Dead

Es sind viele verschiedene Komponenten, die „The Walking Dead“ zu einer ganz besonderen Serie machen. Mittlerweile fast zehn Jahre auf dem Markt, konnte das Werk von Robert Kirkman die Massen mehr als nur Begeistern. Mit den Jahren ist die Serie aber immer mehr zum Paradebeispiel für jene Produktionen geworden, die den Zeitpunkt für das Serienende verpasst haben. Ein Grund dafür ist das fantastische Marketing rund um die Serie und die damit verbundenen Einnahmen, die trotz sinkender Einschaltquote noch immer gut sein sollen.

Das erwähnte Marketing lässt sich auch anhand der Spiele-Ableger ganz gut erkennen. Im App Store allein gibt es mindestens fünf Spiele, die sich direkt auf die Serie beziehen und den Titel „offiziell“ tragen. „The Walking Dead: Our World“ sowie „The Walking Dead: No Man‘s Land“ zählen hier wohl zu den beliebtesten. In Ersterem geht es im AR-Modus gegen die Beißer-Apokalypse. Hier können ständig neue Herausforderungen freigeschaltet und etwa Gegenstände wie neue Waffen gesammelt werden. Bei „No Man‘s Land“ handelt es sich um ein RPG, in dem wir mit Rick, Michonne und anderen bekannten Figuren Kämpfen, Sammeln und neue Ort erschließen.

The Walking Dead: Our World (iOS | Android) und The Walking Dead: No Man‘s Land (iOS | Android) sind kostenlos in den jeweiligen Stores erhältlich.