Neue Solardachziegel sind kaum von normalen Ziegeln unterscheidbar

Die geschwungenen XBC Solar Ziegel gibt es in Terrakotta und schwarzem Obsidian. Durch die gewellte Form und die Farbe Terrakotta sind sie kaum von klassischen Dachziegeln zu unterscheiden. Das dürfte vor allem Bauherren und -frauen ansprechen, die zwar nachhaltig Energie erzeugen, aber einen traditionellen Look des Hauses behalten wollen.

Solaranlagen am Hausdach finden viele optisch nicht sehr ansprechend. Eine dezentere Alternative sind Solardachziegel , die gleichzeitig Abdeckung und Stromerzeuger sind. Neue Solarziegel, die genauso aussehen wie traditionelle Dachziegel, hat nun das US-Unternehmen Jackery bei der CES in Las Vegas vorgestellt, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilt .

„Die geschwungene Form mit 150 Grad Smile Curve sorgt in Kombination mit 0,13 mm dünnen, kristallinen Silizium-Solarzellen für einen hohen Wirkungsgrad von über 25 Prozent“, sagt Jackery. Das heißt, ein Viertel der Sonnenenergie, die auf die Ziegel trifft, kann in elektrischen Strom umgewandelt werden. Laut dem Unternehmen soll man damit pro Quadratmeter bis zu 170 Watt Strom erzeugen können.

Wie viel die neuen Ziegel kosten und ab wann sie verfügbar sind, hat Jackery bislang nicht mitgeteilt. Sie sollen jedoch auch auf den europäischen Markt kommen und im Jänner bei der Messe Bau 2025 in München auch in Europa hergezeigt werden, wie eine Sprecherin des Unternehmens der futurezone mitteilte.

Eigentlich ist das 2012 gegründete Unternehmen auf Solartechnologien für den Heimgebrauch spezialisiert. Das Unternehmen stellt etwa Powerstations und tragbare Generatoren her, die etwa fürs Camping verwendet werden.

Neben Jackery bieten auch andere Unternehmen Solarziegel an. Dazu gehören etwa Tesla und Bluetti, die aber in Österreich noch nicht erhältlich sind. Prefa bietet Solardachplatten an, die Solardachziegeln ähneln. Meyer Burger produziert Solardachziegel in Deutschland.