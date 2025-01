Preise für Akkus im Sturzflug: Woran es liegt und wie es weitergeht

Preissturz in China

Dabei zeigen sich aber auch regionale Unterschiede. So sanken die Akku-Preise in China am stärksten, auf 94 Dollar (91 Euro) pro kWh. In Europa liegen die Preise um 48 Prozent darüber, in den USA um 31 Prozent. Die Gründe für diese Entwicklungen sind vielfältig. China führt international bei der Batterieherstellung. Gegenüber Nordamerika und Europa ist der Markt dort stärker entwickelt, die Produktionskosten sind niedriger und das Produktionsvolumen höher. Für chinesische Hersteller bedeutete das aber auch mehr Konkurrenz. Deswegen ist der Akku-Preis dort auch am stärksten gefallen.

Es gibt einige Gründe, warum Lithium-Akkus derzeit einen solchen Preisrückgang erleben. Zum einen sind die Rohstoffpreise für die Komponenten ebenso drastisch gesunken. Eine Tonne Lithium kostete 2022 laut Benchmark noch 70.000 Dollar (67.700 Euro). Im Dezember 2024 waren es noch 10.200 Dollar (9.900 Euro). Der Preisverfall traf die Industrie schwer. So verlor einer der weltgrößte Lithium-Produzent, der US-Konzern Albemarle, im dritten Quartal 2024 mehr als eine Milliarde Dollar, berichtet Reuters.

➤ Mehr lesen: Wo eines der neuen, größten Lithium-Vorkommen der Welt liegt