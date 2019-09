Die gruseligsten Apps für iOS und Android

Into the Dead 2

In Into the Dead 2 haben wir es nicht mit einem gesichtslosen Schleicher zu tun. Stattdessen dürfen wir uns gleich mit einer ganzen Horde an Zombies rumschlagen. Das Spiel bietet mehrere Modi an. Einerseits gibt es den klassischen Endlos-Runner, der bereits im ersten Teil großen Anklang gefunden hat. Außerdem bringt Into the Dead 2 noch einen umfangreichen Story-Modus mit. Das Spielprinzip ist dabei hier wie da dasselbe. Auf Straßen, weitläufigen Feldern oder in Wäldern laufen wir vor Zombie-Horden davon.

Durch geschickte Manöver können wir diesen ausweichen. Manchmal sind es aber auch einfach zu viele. Dann müssen andere Methoden her. Auf dem Weg lassen sich Waffen aufsammeln. Mit Bogen, Schrotflinte oder Motorsäge schaffen wir uns dann einen Korridor für den Weg in die Sicherheit. Into the Dead 2 bietet vor allem viel Abwechslung an. Wie wir uns durch die Zombiemassen kämpfen, bleibt uns überlassen. Regelmäßig finden wir neue Waffen und Fahrzeuge, die einen Strategiewechsel zulassen und Eintönigkeit verhindern.

Into the Dead 2 ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.